BMW M3 ve M4 Competition fiyatları ve özellikleri

BMW M3 ve M4 Competition’un fiyatları ve özellikleri nelerdir?

Yeni çıkacak olan bu araçlarda 3.0L TwinPower Turbo 6 Silindirli motor bulunmaktadır. 510 beygir gücü sahip olan bu motorun, yarış arabalarında olan motorlara benzemektedir demek daha doğru olacaktır. 510 beygir gücündeki motorla araç, 3.9 saniyede 100 km hıza ulaşacak. 200 km hıza ulaşabilmek için gereken süre yalnızca 12.5 saniyedir.

Araç içerisinde kullanıcılara sunulan birçok sistem bu inanılmaz gücü daha etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Aracın ne kadar kayacağının ayarlanması M çekiş kontrolü ile sağlanacak ve M Servotronic direksiyon sayesinde araç hakimiyeti daha da kolaylaşacaktır. Bunların yanı sıra araca eklenen ek adaptif süspansiyon sistemleri bulunacak. Kontrol düğmesi sistemin hemen yanında olacak.

Bahsetmiş olduğumuz tüm bu kontrolleri ve daha fazla ayar yapılması M Kontrol düğmesinden sağlanacak. Tamamen sizin sürüş deneyiminize bağlı olacak.

BMW M3 ve M4 Competition modellerinde sunulan teknolojik modlar da oldukça ilgi çekicidir. Araçlarda 12.3 inç boyutunda tamami dijital gösterge paneli olan ve orta kısımda tüm kontrolleri sağlamak için 10.25 inç büyüklüğünde multimedya ekranı bulunmaktadır. Android Auto ve Apple CarPlay tarafından desteklenen bu sistem içerisinde birden fazla özelliştirme seçeneği de vardır. Bunların yanında el acil durum freni, kör nokta uyarısı , 360 derece görüntü sistemi ve sürüş asistanı gibi ek modlar vardır. Seçtiğiniz pakete göre fiyatlar değişiklik göstermektedir.

BMW M3 Competition’un başlangıç fiyatı 2.350.000 TL oldu.

BMW M4 Competition’un başlangıç fiyatı ise 2.400.000 TL oldu.