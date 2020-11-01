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Black Cuma ne zaman indirim günleri ne zaman başlıyor?

Ülkemizde de kutlanmaya başlayan ve büyük alışveriş çılgınlıklarının yaşandığı Black Cuma Kasım ayının gelmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi Black Cuma ne zaman başlıyor? sorusunu araştırmaya başladı.

01 Kasım 2020 Pazar 23:50
Black Cuma ne zaman indirim günleri ne zaman başlıyor?
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Dünya çapında alışveriş mağazalarının çok büyük indirimler yaptığı Black Cuma, 2020 yılında da merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi 2020 yılında Black Cuma’ın ne zamana denk geldiğini merak ederken aynı zamanda hangi mağazalarda ne kadar indirim olacağı da araştırılmaya başlandı.

Kasım ayının gelmesi ile birlikte en merak edilen konu Black Cuma’ın hangi güne denk geldiği oldu. Amerika başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan indirim çılgınlıklarında hangi ürünler ve hangi mağazaların indirime gireceği de merak edilmeye devam ediyor.

Black Cuma ne zaman?

Black Cuma ülkemizde ki adıyla Efsane Cuma 2020 yılında 27 Kasım Cumaya denk gelmektedir.

Black Cuma indirimleri nelerdir?

27 Kasım 2020 tarihinde başlayacak Black Cuma indirimlerinde hangi ürünlerin indirimde olacağı henüz bilinmemektedir.

Black Cuma nedir?


ABD’de şükran günü sonrasında ilk Cuma gününe denk gelen Black Cuma 1932 yılından beri Noel alışverişlerinin başlama günü olarak kabul edilir. Alışveriş mağazaları normal açılış saatlerine nazaran çok daha erken saatlerde açılarak çok geç saatlerde kapanır. Aynı zamanda ürünler bilinmeden çok büyük indirimler yapılır. Resmi tatil olmayan Black Cuma İngiltere ve Kanada’da bugünün özel bir anlamı vardır ve başta Amazon gibi büyük alışveriş siteleri dahil olmak üzere neredeyse tüm alışveriş mağazaları pek çok üründe büyük indirimler yapar.

İlk defa 1961 yılında gazetelerde Black Cuma olarak adlandırılan gün Philadelphia’da yaşanan alışveriş nedeni ile yaşanan trafik kazaları ve ölümler nedeni ile bu adı almıştır. Son 15 – 20 yıllık süre için hem alışverişi yapan kişiler için hem de mağazalar için büyük bir kazanç kapısı olan Black Cuma’de mağazalar erken açılır, çalışanlar fazla mesai ücreti alır ve müşteriler indirimler nedeni ile mutlu olur.

Son 5 yıllık süreçte Black Cuma için daha geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınmaktadır. bunun nedeni olarak ise son yıllarda yaşanan kazalar gösterilmektedir. En basit yaralanmalar olarak adlandırılsa da alışveriş arabaları kazalara, yaralanmalara hatta kırılmalara yol açabilmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda mağazaya hızlıca girebilmek için birbirlerini ezerek ölümlere neden olan pek çok olay kayda geçmiştir ve bu nedenle güvenlik önemleri arttırılmıştır. Olaylardan en dikkat çekeni ise 2008 yılında New York’ta bir alışveriş mağazası 5’te açılacak bilgisi üzerine kapıda izdiham yaşanmış arkada bulunanların içeri girmek için ittirmeleri nedeni ile ana kapı kırılmış ve bir kişi yere düşerek hem cam kesiklerine hem de insanların ezmeleri sonucunda hayatını kaybetmiştir. Daha sonrasında 2010 ve 2012 yıllarında yaşanan olaylar sonrasında ülkeler güvenlik önlemlerini arttırmıştır.



Son Güncelleme: 01.11.2020 23:50
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