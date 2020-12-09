İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

Black Cuma ne zaman başlıyor? 2020 Black Cuma indirimleri için geri sayım

Black Cuma ne zaman başlıyor? 2020 Black Cuma indirimleri için geri sayım konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Aralık 9 Çarşamba tarihindeki haberimizden Black Cuma ne zaman başlıyor? 2020 Black Cuma indirimleri için geri sayım hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 02:14
Black Cuma ne zaman başlıyor? 2020 Black Cuma indirimleri için geri sayım
Takip Et:

Amerika’da her yıl geleneksel olarak Black Cuma indirim günleri yapılmaktadır. Türkçesi Kara Cuma olan bu avantajlı günlerde birçok insan alışveriş merkezlerine hücum etmektedir. Black Cuma indirim günlerinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. 1932 yılından bu yana devam eden etkinlikler her yılbaşında yapılan indirimlerle başlıyor. Tüketim çılgınlığı Amerika’dan tüm dünyaya yayılıyor. Geçen yıl 26 Kasım tarihinde başlayan etkinliklerde bazı ürünlerde %90’a varan indirimler uygulanmıştı. Black Cuma bu sene ne zaman başlıyor? İşte Black Cuma bu yılki tarihi belli oldu.

Dünya üzerinde milyonlarca insan 2020 Black Cuma indirim günlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Black Cuma günlerinde birçok firma elinde ürünlere %90’a varan indirimler uygulamaktadır. Efsane Cuma ya da Kara Cuma olarak adlandırılan indirimlerde geçen yıl birçok bilindik marka ürünlerinde indirimler yapmıştı. Kara Cuma konulu haberimizin içeriğinde Black Cuma 2020 tarihlerini yayınladık.

Black Cuma Ne Zaman Başlıyor?

2020 Black Cuma 27 Kasım tarihinde başlayacak. Bu özel günde insanlar, alışveriş merkezlerine akın edecek.

Black Cuma 2020 İndirimli Markalar

Black Cuma indirim günlerinde birçok marka kendi ürünlerine indirimler yapmaktadır. Hangi marka olursa olsun fark etmez. En bilindik markalar bile büyük indirimler yapmaktadır. 27 Kasım tarihinden itibaren bilindik markaların sitelerine girerseniz yaptıkları indirimleri görebilirsiniz.

Black Cuma Nedir?

Amerika’da ortaya çıkan Black Cuma, 1932 yılından beri yılbaşı alışveriş sezonlarında uygulanmaktadır. İndirimlerin başlangıcı yılbaşıdır.  Amerika’dan sonra Kanada ve İngiltere’ye de sıçrayan bu alışveriş çılgınlığında markalar ürünlerinde %90’a varan indirimler yapmaktadır. Cuma gününe özel olan bu indirimlerde mağazalar sabah 05:00 sularından akşam geç saatlere kadar açık tutuluyor. Black Cuma indirimlerinde intenet alışveriş siteleri de artık çok etkili bir konuma geldi.

Black Cuma (Kara Cuma) ABD'de Şükran Günü'nünden sonraki ilk Cuma (Kasım ayının dördüncü Cuma günü) gününe denk gelen güne verilen addır. Black Cuma, 1952'den bu yana ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir ve birçok ünlü marka ürünlerinde ciddi indirimler ve fırsatlar düzenler. Black Cuma resmi bir tatil günü olmasa da Kalifoniya ve diğer bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına 'Şükran Günü'nden sonra' adı altında bir tatil günüdür.  Black Cuma, ABD'de 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışveriş yapılan gündür. Black Cuma günü birçok marka ciddi oranlarda indirimler yapar ve stoklar neredeyse sıfıra iner.

Black Cuma ismi ilk olarak Amerika’nın Philadelphia eyaletinde ortaya atıldı. Ancak ilk zamanlar alışveriş ile ilgili bir nitelik taşımıyordu. Şükran Günü’nden sonraki gün sokaklarda oluşan kalabalıklar Black Cuma olarak adlandırılıyordu. Black Cuma’in alışveriş ile özdeşleşmesi tam 20 yıl sonra yani 1961 senesinde gerçekleşti. Yıllar geçtikçe Amerika’nın ve dünyanın farklı bölgelerine yayılan bu uygulama, üreticilerin kullanmaya başladığı bir terim oldu. Günümüzde ise tüketim çılgınlığı olarak anılmaktadır.

Kara Cuma Nedir?

Bu terimler ilk olarak Amerikan Şükran Günü sonucunda ortaya çıktı. Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma gününde marketler ve mağazalar sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar müşterilerine hizmet vermekteydi. Bu durum her yıl tekrarlanmaya başlandı. İlerleyen dönemlerde kampanyalar yapmaya başlayan bu firmalar, çeşitli indirimler yaparak müşteri çekmeye çalıştı. Böylelikle bir alışveriş gününe dönüştü. İndirimlerle birlikte gelen talep artışı sonrasında büyük kalabalıklar alışveriş için bu mağazalara akın ettiler. İnsanların yürümeye mecali kalmasa da alışveriş yaptıkları görüldü. O Cuma günü çok farklıydı. Birçok insan aşırı yorulmuştu. Ancak indirimler yüzünden birbirlerini eziyorlardı. Trafik ilerlemiyordu. Arabalar yollarda uzun kuyruklar oluşturmuştu. Bundan dolayı o Cuma gününe Black Cuma yani Kara Cuma ismini verdiler.

Başlangıçta ilk kez Amerika’da kullanılan Black Cuma terimi, daha sonra Kanada ve İngiltere’ye de sıçradı. Ancak bu iki ülke Amerika’dan daha farklı bir tarihte Black Cuma kutlamaktadır. Kısaca söylemek gerekirse bu Black Cuma indirimleri ilk başta Amerika’da ortaya çıktı ve dünya geneline yayıldı. Bu özel indirim günlerinde birçok firma büyük indirimler yapmaktadır. Amerika merkezli birçok mağaza, bu özel günde ürünleri maliyetine satarak büyük ilgi görmektedirler. Bu Black Cuma indirim günleri son yıllarda ülkemizde de bazı firmalar ve AVM’ler tarafından uygulanmaktadır. Amerika’daki gibi büyük ve etkili olmasa da birçok indirimli ürün satışa çıkarılmaktadır. Bu açıdan Black Cuma indirim günleri ülkemizde de git gide yaygınlaşmaktadır.

Türkiye’de son yıllarda Black Cuma indirimleriyle alakalı etkinlik düzenleyen markaların sayısı arttı. Black Cuma konusunda kimsenin doğru düzgün bilgisi olmasa da herkes bu günlerde büyük indirimlerin yapıldığını biliyor. Zaten özünü kaybetmiş bir uygulama olan Black Cuma’in asıl önemli olan kısmı indirimlerdir. Dolayısıyla kimse Şükran Günü’nü önemsememektedir.

Bu indirimler özellikle dijital oyun sektöründeki oyunculara yaramaktadır. Çünkü birçok teknolojik cihaz da indirime girmektedir. Steam, PS Plus ve Xbox Live’daki indirimlere dijital olarak erişmek çok daha kolay. Öneğin şu aralar PS Store’da çok makul indirimler mevcut.



Son Güncelleme: 09.12.2020 02:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OECD Raporunda işsizlikte Türkiye ilk sırada yer aldı!
OECD Raporunda işsizlikte Türkiye ilk sırada yer aldı!
Esnafa müjdeli haber! Fatura ve kira hibe destekleri yolda!
Esnafa müjdeli haber! Fatura ve kira hibe destekleri yolda!
Türkiye de İlk Milli Helikopter Motoru Test edildi ve Teslimatı Gerçekleşti!
Türkiye de İlk Milli Helikopter Motoru Test edildi ve Teslimatı Gerçekleşti!
Fiat, Aralık ayı otomobil fiyatlarını duyurdu
Fiat, Aralık ayı otomobil fiyatlarını duyurdu
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Sevilen seri Fiat Egea Aralık ayı fiyat listesini yayınladı
Sevilen seri Fiat Egea Aralık ayı fiyat listesini yayınladı

Popüler Haberler

Black Cuma ne zaman başlıyor? 2020 Black Cuma indirimleri için geri sayım
Zehirli Çiçekler oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri
2021 İOKBS ne zaman yapılacak? MEB 2021 İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı tarihleri
Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık 2020 Çarşamba Tv kanalları maç programı
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Doğduğun Ev Kaderindir Müjgan ve Burhan ölecekler mi? Diziden ayrılacaklar mı?
Müge Anlı Adli Tıp Uzmanı Şevki Hoca neden yok, nerede!
4. hakem Pierre Webo'ya ne dedi, PSG-Başakşehir maçı iptal edilecek mi? Psg Başakşehir maçı ırkçılık söylemi yapan hakem kimdir?
Sgk'dan cenaze yardımı nasıl alınır? 2020 sgk cenaze yardım sorgulama
Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları nelerdir? Kimler nasıl başvuru yapabilir? Başvuru adımları ve şartlar
Çukur dizisi Kutay kimdir? Gerçek adı nedir? Lorin Merhart hakkında bilgiler
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? 2020 AGİ'de dikkate alınan durumlar
Atv canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Doğum parası nasıl alınır? Doğum parası ne kadar oldu? Doğum parası başvuru şartları ve evrakları
Bim aktüel indirim kataloğu 9 Aralık 2020 Çarşamba ürünleri
Şok Aktüel 9-15 Aralık Fırsat Kataloğu
Atv canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bağkur prim affı yapılandırma başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
2020 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.