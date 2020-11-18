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Black Cuma ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? 2019 Black Cuma tarihleri

Tüm dünyada büyük alışveriş çılgınlığının yaşandığı Black Cuma (Kara Cuma) için bekleyiş sürüyor. Black Cuma 2020 yılında 27 Kasım tarihine denk geliyor. Black Cuma’de hemen hemen bütün markalar müşterilerini büyük indirimlerle karşılayacak.

18 Kasım 2020 Çarşamba 02:09
Black Cuma ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? 2019 Black Cuma tarihleri
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Alışveriş çılgınlığının en hat safhaya ulaştığı Black Cuma (Kara Cuma) gününde Türkiye’de de pek çok indirim ve kampanya düzenlenmektedir. Türkiye’de firmalar Kara Cuma yerine “Efsane Cuma” “Şahane Cuma” gibi isimleri kullanmaktadır. Bu özel günde pek çok marka yüzde 80’e varan indirimler yapmaktadır.

Black Cuma Nedir?


İlk olarak Amerika’da uygulanmaya başlanan Black Cuma çılgınlığı, son yıllarda ülkemize de sıçradı. ABD’de Şükran Günü sonrasındaki ilk Cuma’da firmalar tarafından büyük indirimler yapılıyor. Kara Cuma 1932 yılından beri Noel alışverişinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Bu alışveriş gününden ilk kez 1961 yılında Black Cuma olarak bahsedilmiştir. O gün Philadephia’da yaşanan alışveriş çılgınlığından dolayı hayatın felç olması bu güne Kara Cuma denmesini sağlamıştır. Son yıllarda Kara Cuma hem müşteriler hem de mağazalar tarafından olumlu karşılanmaktadır.

Kara Cuma Ne Zaman?

Black Cuma, ABD’de Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma’da yapılmaktadır. Black Cuma bu sene 27 Kasım’a denk gelmektedir.



Son Güncelleme: 18.11.2020 02:09
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