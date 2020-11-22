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Black Cuma hangi güne denk geliyor? 2020

Black Cuma hangi güne denk geliyor? haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 22 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Kasım 2020 Pazar 17:08
Black Cuma hangi güne denk geliyor? 2020
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İndirimli alışveriş çılgınlığı Black Cuma için geri sayım başladı. Ülkemizde Kara Cuma yerine Efsane Cuma ve Muhteşem Cuma olarak adlandırılan Black Cuma’e kısa bir süre kaldı.

Black Cuma hangi güne denk geliyor?


Black Cuma indirimleri ABD ile eşzamanlı olarak başlayamayabiliyor. Satış yapan firmaların yaptığı planlamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilen indirim takvimi kampanyalarla açıklanır.

Black Cuma hangi gün?

Black Cuma, ABD’de Şükran Günü’nden sonraki gelen ilk Cuma gününe isabet etmektedir. Black Cuma indirimleri 27 Kasım Cuma günü yapılacak.

Black Cuma İndirimler

Black Cuma kapsamında pek çok markada dev indirimler ortaya konuyor. Normal koşullar altında alışveriş sezonunda hiç indirim yapman markalar bile Black Cuma süresince en azından yüzde 20-30 civarlarında indirimleri yaparak ürünlerini müşterilerine sunuyorlar. Diğer yandan birçok markada yüzde 70-80'e kadar ulaşan indirimler yapıldığı görülüyor. 2020 senesinde 27 Kasım tarihinde başlayacak olan Black Cuma kapsamında da büyük markaların dev indirimlerle müşterilerin karşısına çıkması bekleniyor.



Son Güncelleme: 22.11.2020 17:08
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