Black Cuma hangi gün? Black Cuma için geri sayım

İndirimli alışveriş çılgınlığı Black Cuma için geri sayım başladı. Ülkemizde Kara Cuma yerine Efsane Cuma ve Muhteşem Cuma olarak adlandırılan Black Cuma’e kısa bir süre kaldı.

Black Cuma hangi güne denk geliyor?

Black Cuma hangi gün?

Black Cuma indirimleri ABD ile eşzamanlı olarak başlayamayabiliyor. Satış yapan firmaların yaptığı planlamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilen indirim takvimi kampanyalarla açıklanır.

Black Cuma, ABD’de Şükran Günü’nden sonraki gelen ilk Cuma gününe isabet etmektedir. Black Cuma indirimleri 27 Kasım Cuma günü yapılacak.

Black Cuma İndirimler

Black Cuma kapsamında pek çok markada dev indirimler ortaya konuyor. Normal koşullar altında alışveriş sezonunda hiç indirim yapman markalar bile Black Cuma süresince en azından yüzde 20-30 civarlarında indirimleri yaparak ürünlerini müşterilerine sunuyorlar. Diğer yandan birçok markada yüzde 70-80'e kadar ulaşan indirimler yapıldığı görülüyor. 2020 senesinde 27 Kasım tarihinde başlayacak olan Black Cuma kapsamında da büyük markaların dev indirimlerle müşterilerin karşısına çıkması bekleniyor.