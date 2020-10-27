Black Cuma büyük indirim günleri ne zaman başlayacak? 2020 Black Cuma'de indirim günlerinde hangi mağazalarda indirimler yapılacak?

Her sene düzenlenen ve dünya çapında milyonlarca insanın alışveriş yaptığı Black Cuma indirimlerinin 2020 senesinde ne zaman yapılacağı merak edilenler arasında yer aldı. Türkiye’de Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma indirimleri olarak da bilinen Black Cuma indirimleri kapsamında her türlü üründe yüzde 80’e varan indirimler yapılıyor.

Black Cuma İndirimleri Ne Zaman?

Black Cuma İsmi Nereden Geliyor?

Türkiye’de Black Cuma ve Efsane Cuma olarak bilinen indirim çılgınlığı 27 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Ortalama 1 hafta kadar süren bu etkinlik aslında ABD’de Şükran Günü’nden sonra uygulanmaktadır. Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olan bu günlerde mağazalar erken saatte açılarak geç saatte kapanmaktadır. Bu mağazalarda pek çok farklı indirimde dev indirimler düzenlenmektedir. Bu yüzden milyonlarca kişi birkaç süren bir alışveriş çılgınlığı içinde bulur kendisini.

İlk olarak 1961 senesinde kullanılan Black Cuma ismi gazetelerin bu indirim çılgınlığından bu isimle bahsetmesi ardından belirlenmiştir. Cuma gününe denk gelen bu günde onlarca mağazada büyük yoğunluk yaşanmıştır.

Black Cuma Hangi Mağazalarda İndirim Yapılacak?

Black Cuma kapsamında pek çok farklı mağazada indirim çılgını olmaktadır. Ancak şimdiye kadar herhangi bir mağazadan indirim yapılacağına yönelik açıklama yapılmadı. Diğer yandan tarih yaklaştığında hemen her marka Black Cuma indirimleri düzenleyeceğini ilan etmekte, kataloglar paylaşmaktadır. Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi Türkiye’nin en çok tercih edilen dijital marketlerinde dev indirimlerin olacağı ön görülüyor.