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Black Cuma 2020 (Efsane Cuma) indirim tarihleri ne zaman? 2020 Efsane Cuma indirimler başlangıç tarihi

Okurlarımız tarafından merak edilen Black Cuma 2020 (Efsane Cuma) indirim tarihleri ne zaman? 2020 Efsane Cuma indirimler başlangıç tarihi hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Black Cuma 2020 (Efsane Cuma) indirim tarihleri ne zaman? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 20 Kasım 2020 Cuma tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

20 Kasım 2020 Cuma 18:11
Black Cuma 2020 (Efsane Cuma) indirim tarihleri ne zaman? 2020 Efsane Cuma indirimler başlangıç tarihi
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Amerika’da her yıl geleneksel olarak Black Cuma indirim günleri yapılmaktadır. Türkçesi Kara Cuma olan bu avantajlı günlerde birçok insan alışveriş merkezlerine hücum etmektedir. Black Cuma indirim günlerinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. 1932 yılından bu yana devam eden etkinlikler her yılbaşında yapılan indirimlerle başlıyor. Tüketim çılgınlığı Amerika’dan tüm dünyaya yayılıyor. Geçen yıl 26 Kasım tarihinde başlayan etkinliklerde bazı ürünlerde %90’a varan indirimler uygulanmıştı. Black Cuma bu sene ne zaman başlıyor? İşte Black Cuma bu yılki tarihi belli oldu.

Dünya üzerinde milyonlarca insan 2020 Black Cuma indirim günlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Black Cuma günlerinde birçok firma elinde ürünlere %90’a varan indirimler uygulamaktadır. Efsane Cuma ya da Kara Cuma olarak adlandırılan indirimlerde geçen yıl birçok bilindik marka ürünlerinde indirimler yapmıştı. Kara Cuma konulu haberimizin içeriğinde Black Cuma 2020 tarihlerini yayınladık.

Black Cuma Ne Zaman Başlıyor?

2020 Black Cuma 27 Kasım tarihinde başlayacak. Bu özel günde insanlar, alışveriş merkezlerine akın edecek.

Black Cuma 2020 İndirimli Markalar

Black Cuma indirim günlerinde birçok marka kendi ürünlerine indirimler yapmaktadır. Hangi marka olursa olsun fark etmez. En bilindik markalar bile büyük indirimler yapmaktadır. 27 Kasım tarihinden itibaren bilindik markaların sitelerine girerseniz yaptıkları indirimleri görebilirsiniz.

Black Cuma Nedir?

Amerika’da ortaya çıkan Black Cuma, 1932 yılından beri yılbaşı alışveriş sezonlarında uygulanmaktadır. İndirimlerin başlangıcı yılbaşıdır.  Amerika’dan sonra Kanada ve İngiltere’ye de sıçrayan bu alışveriş çılgınlığında markalar ürünlerinde %90’a varan indirimler yapmaktadır. Cuma gününe özel olan bu indirimlerde mağazalar sabah 05:00 sularından akşam geç saatlere kadar açık tutuluyor. Black Cuma indirimlerinde intenet alışveriş siteleri de artık çok etkili bir konuma geldi.


Black Cuma (Kara Cuma) ABD'de Şükran Günü'nünden sonraki ilk Cuma (Kasım ayının dördüncü Cuma günü) gününe denk gelen güne verilen addır. Black Cuma, 1952'den bu yana ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir ve birçok ünlü marka ürünlerinde ciddi indirimler ve fırsatlar düzenler. Black Cuma resmi bir tatil günü olmasa da Kalifoniya ve diğer bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına 'Şükran Günü'nden sonra' adı altında bir tatil günüdür.  Black Cuma, ABD'de 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışveriş yapılan gündür. Black Cuma günü birçok marka ciddi oranlarda indirimler yapar ve stoklar neredeyse sıfıra iner.

Black Cuma ismi ilk olarak Amerika’nın Philadelphia eyaletinde ortaya atıldı. Ancak ilk zamanlar alışveriş ile ilgili bir nitelik taşımıyordu. Şükran Günü’nden sonraki gün sokaklarda oluşan kalabalıklar Black Cuma olarak adlandırılıyordu. Black Cuma’in alışveriş ile özdeşleşmesi tam 20 yıl sonra yani 1961 senesinde gerçekleşti. Yıllar geçtikçe Amerika’nın ve dünyanın farklı bölgelerine yayılan bu uygulama, üreticilerin kullanmaya başladığı bir terim oldu. Günümüzde ise tüketim çılgınlığı olarak anılmaktadır.

Kara Cuma Nedir?

Bu terimler ilk olarak Amerikan Şükran Günü sonucunda ortaya çıktı. Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma gününde marketler ve mağazalar sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar müşterilerine hizmet vermekteydi. Bu durum her yıl tekrarlanmaya başlandı. İlerleyen dönemlerde kampanyalar yapmaya başlayan bu firmalar, çeşitli indirimler yaparak müşteri çekmeye çalıştı. Böylelikle bir alışveriş gününe dönüştü. İndirimlerle birlikte gelen talep artışı sonrasında büyük kalabalıklar alışveriş için bu mağazalara akın ettiler. İnsanların yürümeye mecali kalmasa da alışveriş yaptıkları görüldü. O Cuma günü çok farklıydı. Birçok insan aşırı yorulmuştu. Ancak indirimler yüzünden birbirlerini eziyorlardı. Trafik ilerlemiyordu. Arabalar yollarda uzun kuyruklar oluşturmuştu. Bundan dolayı o Cuma gününe Black Cuma yani Kara Cuma ismini verdiler.

Başlangıçta ilk kez Amerika’da kullanılan Black Cuma terimi, daha sonra Kanada ve İngiltere’ye de sıçradı. Ancak bu iki ülke Amerika’dan daha farklı bir tarihte Black Cuma kutlamaktadır. Kısaca söylemek gerekirse bu Black Cuma indirimleri ilk başta Amerika’da ortaya çıktı ve dünya geneline yayıldı. Bu özel indirim günlerinde birçok firma büyük indirimler yapmaktadır. Amerika merkezli birçok mağaza, bu özel günde ürünleri maliyetine satarak büyük ilgi görmektedirler. Bu Black Cuma indirim günleri son yıllarda ülkemizde de bazı firmalar ve AVM’ler tarafından uygulanmaktadır. Amerika’daki gibi büyük ve etkili olmasa da birçok indirimli ürün satışa çıkarılmaktadır. Bu açıdan Black Cuma indirim günleri ülkemizde de git gide yaygınlaşmaktadır.

Türkiye’de son yıllarda Black Cuma indirimleriyle alakalı etkinlik düzenleyen markaların sayısı arttı. Black Cuma konusunda kimsenin doğru düzgün bilgisi olmasa da herkes bu günlerde büyük indirimlerin yapıldığını biliyor. Zaten özünü kaybetmiş bir uygulama olan Black Cuma’in asıl önemli olan kısmı indirimlerdir. Dolayısıyla kimse Şükran Günü’nü önemsememektedir.

Bu indirimler özellikle dijital oyun sektöründeki oyunculara yaramaktadır. Çünkü birçok teknolojik cihaz da indirime girmektedir. Steam, PS Plus ve Xbox Live’daki indirimlere dijital olarak erişmek çok daha kolay. Öneğin şu aralar PS Store’da çok makul indirimler mevcut.



Son Güncelleme: 20.11.2020 18:11
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