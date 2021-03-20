Bitfinex hangi altcoinleri listeden çıkarıyor?

Bitfinex tarafından yapılan açıklamaya göre yirmi sekiz tane alt coinin listeden çıkarılacağını açıkladı. Bitcoin piyasasının büyümesi ile bazı alt coinlerin çıkartılacağı açıklandı. Aşağıda sıralı olan 28 alt bitcoin alım satımları 26 Mart tarihinde sona erecek. Para çekme için belirlenen son tarih ise 16 Nisan..

İşte listeden çıkacak olan alt coinler:

Cindicator (CND)

AirSwap (AST)

DATA (DTA)

OnLive (ONL)

Ripio Credit Network (RCN)

OKEX (OKB)

Contentbox (BOX)

Dragon Token (DTX)

Aventus (AVT)

MATRIX (MAN)

MedicalChain (MTN)

Nucleus Vision (NCASH)

Hydro Protocol (HOT)

BLOCKv (VEE)

DragonChain (DRGN)

MobileGO (MGO)

Cortex (CTXC)

Waltonchain (WTC)

DAOstack (GEN)

Request Network (REQ)

RSK Infrastructure Framework (RIF)

Swarm (SWM)

Tripio (TRIO)

Monolith (TKN)

WePower (WPR)