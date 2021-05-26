Bitcoin'de ayı sezonu başladı mı? Kripto borsayı ilerleyen günlerde neler bekliyor?

Tesla şirketinin sahibi Elon Musk’ın kripto para piyasası hakkında yaptığı son açıklamalardan sonra Bitcoin değerlerinde dalgalı bir durum ortaya çıktı. Bunun üzerine değeri bir yükselip bir düşen Bitcoin piyasasına önümüzdeki günlerde ne olacağı merak edilmeye başlandı.

AlbCoin araştırma müdürü Helin Çelik dalgalı kripto piyası hakkında şu ifadeleri kullandı:

12 Mayıs itibariyle kripto para piyasasında başlayan düşüş, Bitcoin sahibi olan kişi sayısını arttırdı. Bazı yatırımcılar ise bu düşüşü bir avantaja çevirmeye çalışıyor. Bulunduğu konumu değiştiren bazı girişimciler ise fondan çıkmak yerine Tether firmasına dönüş yaptı. Bu nedenle Stablecoin gibi borsa firmaları değerlerini oldukça arttırmış oldu. Tüm olaylar değerlendirildiğinde piyasanın ayı sezonu tuzağından şimdilik atlatıldığını gösteriyor. Ancak bunun için Bitcoin’in 40 bin olan değerini sabitlemesi çok önemli. Önümüzdeki dönem için olumlu havanın devam etmesini bekliyor olsam da yatırımcıların muhtemel geri çekilişlere karşı dikkatli olması fayda sağlayacaktır.

Helin Çelik, piyasaların toparlanması konusunda ise şöyle konuştu:

Kripto para piyasasındaki güçlü düşüş ve yükselişler yüksek değerdeki kripto paraların belirli bölgelerde birikmesi nedeniyle şimdilik ayı sezonunun geldiğini söyleyemeyiz. Zaman geçtikçe kripto piyasasının da daha fazla kabul edilmesiyle beraber bulunduğu bölgelerin de artacağını düşünüyorum.

Sonuç olarak yatırımcıları bir nebze de olsa rahatlatmak amacıyla alanlar yaratılabilir. Grafiklerdeki düzenin bozulmaması halinde kripto paralar tekrar yükselişe geçebilir.