Bitcoin yatırımcılarını heyecanlandıran son dakika analizi!

Son zamanlarda sert düşüş yaşayan kripto para piyasasında oldukça yüksek volatiliteler yaşandı. Bitcoin fiyatlarının 36 bin doların altında seyrederken bu seyrin dar bir alan içerisindeyken geçtiğimiz yıl zirvelere çıkan kripto para Nisan'da çıktığı zirve noktasının yüzde 40 gerisinde işlem görmeye devam ediyor.

Forbes tarafından yapılan bir analiz raporunda ise Bitcoin rallisinin tekrar yükselmesi için kripto paranın aşması gereken bir kilit seviyesi bulunuyor. Bu rakam da uzmanlar tarafından 38 bin dolar olduğu belirtiliyor. Bu seviyenin üzerine çıkan rallinin ise tekrar başlaması ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtilirken özellikle vadeli piyasalarda kalabalık olmadığı noktalarda bu ihtimalin daha da yükseleceği değerlendiriliyor.

BİTCOİN'İN YÜKSELMESİ İÇİN 2 FAKTÖR GEREKLİ

Bitcoin'inde fiyatın 38 bin doları geçmesi halinde önemli bir eşik aşılmış olacak. Fakat, burada tek sorun Bitcoin'in son zamanlarda dar alan işlemleri.. Bundan dolayı aşağı yönlü düzeltmelerde yönlü bir hareketler izlenemiyor. Bitcoin'in eşik limiti olan 38 bin dolar seviyesine çıkarabilecek olan iki faktör gerekli. Bunlardan biri madenci kapitülasyonları olduğu belirtilirken bu durumunun Çin'deki yerel madencilik sektörlerinin Bitcoin üzerinde gerçekleştirdiği baskı kripto paranın düşüşe geçmesine neden olmasından kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Diğer faktörün vadeli piyasalardan gelecek olan istikrarlı satış baskısının yaşandığı ve bu durumunda kripto türev araçlarının piyasalarda yatırımcıların Bitcoin alımı yerine satışına yoğunlaşması nedeniyle gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Piyasalarda açığa satış sıkışması ihtimali üzerinden analiz yapan ekonomistler kripto piyasalarında ki endişelerini stablecoinlerdeki olumsuzluklardan dolayı negatif bakış açısına çevirdiğini öne sürüyorlar.