Bitcoin üretmek ne kadar elektrik harcar?

Bitcoin’in yılda tükettiği 121,05 teravatsaat elektriği pek çok ülkenin 1 yılda tükettiği elektrik oranını geçiyor.

Bitcoin madenciliğinde 1 yılda kullanılmakta olan elektriğin miktarı Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni geçerken, kripto para için harcanılan elektrik ise Türkiye’nin 1 yılda ki tüketim oranında yüzde kırk oranına denk gelmekte.

Kripto para birimi Bitcoin sisteminde gerçekleştirilen tüm işlemleri kripto para birimine bağlı olan bilgisayarlardan meydana gelen büyük bir bilgisayar ağı kaydediyor. Sistem içinde elektrik tüketimine sebep olan asıl etmen de madenci denilen bitcoin üretimini yapan kişilerdir. Madenciler bu işi yapabilmek için çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar kullanmak zorundalar. Bu yüzden de fazla elektrik kullanmak zorunda kalıyorlar.

Cambridge Üniversitesi, Cambridge Altenatif Finans Merkezi’nden derlediği veriler doğrultusunda 45 milyon nüfusu olan Arjantin’in yıldaki elektrik tüketimi 121 teravatsaat olduğu hesaplanmıştır.

Neredeyse 10 milyon nüfusu bulunan Birleşik Arap Emirlikleri’nde yıldaki elektrik tüketim oranı da 113,2 teravatsaat olduğu hesaplandı. Bu doğrultuda Bitcoin, yılda 121,05 teravatsaat elektrik kullanımı ile her iki ülkeyi de geçmiş oluyor.

Ülkeler arasında yapılan elektrik harcama sıralamasında; 122,20 teravatsaat ile Norveç Bitcoin’den sonra yer alırken, ardından 133,20 teravatsaat ile Ukrayna geliyor.

Yukarıda bahsettiğimiz kripto parasının madenciliğinde kullanılan elektriğin ise kısa sürede Norveç’in önüne geçmesi beklenmekte.

TEİAŞ verilerine baktığımızda, Türkiye’de geçtiğimiz sene 305,4 teravatsaat tüketim yapıldı. Yapılan hesaplama doğrultusunda, Bitcoin için tüketilen senelik elektrik Türkiye’nin 1 yıldaki tüketim miktarının yüzde 40 oranına denk gelmekte.

Tesla’dan dev yatırım

Cambridge’in yapmış olduğu araştırma kapsamında, Bitcoin’in kullanmış olduğu elektrik miktarı Cambridge Ünivesitesi’nin duyduğu elektrik ihtiyacının 688 yılını karşılayabilmekte. Aynı zamanda, Bitcoin için kullanılmakta olan elektrik miktarı ile Birleşik Krallık’ta bulunun bütün su ısıtıcıları (Kettle) tam olarak 27 yıl çalıştırılabiliyor.

Bitcoin için kullanılmakta olan elektrik miktarının bütün dünyada ki elektrik tüketim oranının da yüzde 0,56’sına denk geldiği de hesaplanmıştır.

Son olarak 8 Şubat 2021 tarihinde ABD’li elektrikli otomobil üreticisi olan TESLA, 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin’e yatırmış olduğunu açıklamıştı. Tesla’nın konu ile ilgili açıklamasından sonra Bitcoin fiyatı 44 bin doları aşıp rekor tazelemiş oldu.

Tesla’nın Üst Yöneticisi (CEO) olan Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı Twitter’da profil açıklama kısmına Bitcoin etiketi de koydu. Kripto para biriminin değeri, Musk’ın yaptığı bu hareket sonrasında yüzde 10 üzerinde artış göstermişti.