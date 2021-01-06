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Bitcoin nedir, nasıl alınır ve üretilir? Bitcoin satışı yapan siteler

Bitcoin nedir, nasıl oynanır, alınır? Bitcoin nasıl üretilir? Ülkemizde bitcoin satan siteler hangileri? Detaylar haberimizde.

06 Ocak 2021 Çarşamba 11:23
Bitcoin nedir, nasıl alınır ve üretilir? Bitcoin satışı yapan siteler
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Dijital para birimi Bitcoin yatırımcılar arasında araştırılan dijital bir para birimidir.  Bitcoin ile ilgili bilgi almak isteyen kişiler 'Bitcoin nedir, nasıl oynanır, nasıl alınır? Bitcoin nasıl üretilir?  Türkiye'de bitcoin satan siteler hangileri?' sorularını araştırıyorlar. Bitcoin hakkında detaylar...

 

Dolar, euro ve altın insanların çoğunlukla kullandığı yatırım aracı olarak görülürken son zamanlarda kripto paralar da yatırım aracına evrildi. Bitcoin bunların arasından ayrılarak öne çıkan bir para birimi oldu.  Bitcoin nedir, nasıl oynanır, alınır? Bitcoin nasıl üretilir? Türkiye'de bitcoin satışı yapan siteler neler?

 

Bitcoin nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto isimli kişi aracılığıyla 2008 yılında piyasaya sürüldü. Blokzinciri tabanlı bir ödeme şekli mevcut olan dijital bir para birimidir. Merkezi bulunmayan, belli olmayan bir devlet merkez bankası aracılığıyla kontrolü sağlanıyor.  Bitcoin'nin simgesi ₿ ve kısaltılmış hali ise BTC'dir.  

Blockchain ismi verilmiş bir sistem üstüne kuruldu. Bitcoin, devlet dayanaklı paraların tersine vasıta bankalar bulunmadan kişiler ile intenet sayesinde aktarma yapılabiliyor. Tamamı 21 milyon Bitcoin olmasına karşın, şimdilik bunlardan yalnızca ortalama 17 milyon civarı kullanılabilir durumda, kalan miktar ise Bitcoin madencileri aracılığı ile özel genişletilmiş bilgisayarlar ile bulmaya çalışılıyor.

Bitcoin bulmak, altın ve gümüş gibi kıymetli madenleri bulmada olduğu kadar ciddi çalışma, zaman ve bilgisayar gücü gerektiriyor. Bu sebepten dolayı 2032 yılına dek sadece %99'u bulunup kullanılabilir duruma gelmiş olacak. Değişken fiyat sapmaları, para gibi kullanılmasına mani olmakta. Fiyatları durmadan arttığı için günümüzde mühim bir yatırım aracı olarak kullanılıyor. 

 Kaynak: Bitcoin nedir, nasıl oynanır, alınır? Bitcoin nasıl üretilir? Türkiye'de bitcoin satışı yapan siteler neler?

 

Bitcoin nasıl alınır?

Bitcoin temin edebilmek için öncelikli olarak Bitcoin satan sitelerden birine abone olmak gerekiyor. Bitcoin alabilmek için de abone olunan siteye para gönderimi yapmak gerekiyor.  Türk Lirası para birimi ile Bitcoin temin edebilmek için ödemek yapmak istenilen rakamı belirledikten sonra, Bitcoin Alın kutucuğuna tıklanması gerekiyor. Bitcoin tutarını, ödenmek istenen toplam rakamı ve satın alınacak Bitcoin sayısınının kontrol edebileceği bir onay verme butonu sayfaya geliyor. Onay butonunda bulunan Bitcoin Al kutucuğuna basıldığında, satın alma işlemi bitmiş oluyor. Türkiye'de Bitcoin satan sitelere abone olarak, bitcoin hareketlerinin takibini yaparak Bitkoin alış ve veriş işlemleri tamamlanabilir.

Kaynak: Bitcoin nedir, nasıl oynanır, alınır? Bitcoin nasıl üretilir? Türkiye'de bitcoin satışı yapan siteler neler?



Son Güncelleme: 06.01.2021 11:23
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Anahtar Kelimeler:
BitcoinBitcoin AlmakBitcoin Satmak
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