Bitcoin ne kadar olur? Bitcoin 100 bin doları bulacak mı? Uzmanlara göre bitcoin fiyatları ne olur?

Dünyanın en bilinen ve en değerli kripto para birimi Bitcoin yükselişini sürdürüyor. 2020 yılı içerisinde değerini yükseltmeye devam eden Bitcoin’in yöneticileri hedeflerinin 100 bin dolar olduğunu açıklaması da gündem oldu.

Digital Currency Fund adlı fonun kurucusu Alistair Milne, 2021 yılında Bitcoin’in yükselişinin devam edeceğini son günlerde de rekor kıran ve değerini 33 bin dolara kadar yükselten Bitcoin için hedeflerinin 100 bin dolar olduğunu açıkladı.

Analistler tarafından yapılan açıklamalar Bitcoin’in 2021 yılında 100 bin dolara ulaşmasını bekliyor. PlanB analistleri bugüne kadar yaptıkları açıklama ve raporlarda Bitcoin’in yükseleceği yönünde araştırmalar yapmıştı. Bu araştırmaların çoğu da doğru çıktı. Bu kapsamda son olarak yapılan araştırmalar Bitcoin’in 100 bin dolar bandına geleceğini gösteriyor.