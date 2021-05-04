Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 4 Mayıs 2021 Salı 1 BTC kaç USD oldu?

Dijital para birimi olan Bitcoin, yatırımcılar tarafından son zamanlarda en çok tercih edilen ve güvenilir gelen kripto para birimi olmayı başardı.

Bitcoin diğer birimlerden ayrılan yönü ise hükümetlerin bu birim üzerinde herhangi bir yaptırımı bulunmamasıdır. Sanal alışverişlerde kullanılabilen bu birim, çevrimiçi ortamlarda kullanılabilir. Hükümet yönlendirilmesinde değil, kendi ağının yönlendirilmesinde işlerlik kazanır.

2009 senesinde Satoshi Nakamoto tarafından protokol olarak sürüldü. İşlem ücreti düşük ve bağımsız para birimi olan Bitcoin kişiler arası veri paylaşım ağı üzerine kuruldu.

2015 Şubattan itibarenise birçok tüccar, yatırımcı ve satıcılar Bitcoin'i yatırım aracı olarak gördü. Hesapları açılır ve kendinizle alakalı bir mail adresi ve isim vermeniz yeterli oluyor.

Block Chain adı verilen merkezde, yapılan tüm işlemler kayıt altına alınıyor. Yapacağınız tüm işlemler ağ tarafındankayda alınırken, en sonunda işlem tamamlanıyor. Hangi hesaptan kim ne yapmış şeffaf bir şekilde yayınlanıyor. Hesaplar şifreli olduğundan hangi hesap kime ait bilinmiyor.

Kurulumu oldukça basit olan Bitcoin için herhangi bir ücret talep edilmiyor. İşlemler için de ödeme yapmanıza gerek yok.

Normal bir banka ya da başka bir kurum aracılığıyla göndereceğiniz para, birçok engele takılır ve havale durumu gecikebilir. Ama Bitcoin'de öyle bir şey olmadan direkt gönderim yapılıyor. Veri merkezli olduğundan aktarım esnasında herhangi bir sorun yaşamadan gönderim oluyor.

Yaptığınız işlemleri geri almanız mümkün değildir. Ancak yatırdığınız kişi geri gönderdiği taktirde size ulaşır.

Bitcoin geçmiş işlemleri için blok zinciri adı verilen yerde kayıt altına alınır. Harcanmış olan miktarları başka yerlere harcamak için ayırım yapma işlemidir.

Bitcoin madenciliği güvenli bir sistem olup ortak noktada birleşmesiyle oluşan mekanik sistemdir. İnsanlar için güvenlik sağlama sistemine hizmet veren bir sistemdir.

Değeri zaman zaman değişen bazen gerileyen ve yükselen bir birim olarak halen daha kripto para birimi olarak kayda geçer.

Bitcoin, 03/05/2021 23:57 itibarıyla TL bazında ₺472.803,00, Amerikan doları bazında ise $56.851,37 seviyelerinden işlem görüyor.

Türkiye'de de alıcısı oldukça fazladır.