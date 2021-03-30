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Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 30 Mart 2021 Salı 1 BTC kaç tl oldu?

Kripto para piyasasını takip eden kişiler 30 Mart 2021 gününde 1 Bitcoin'in ne kadar olduğunu merak etmektedir. Peki 1 Bitcoin kaç TL/ kaç dolara denk gelmektedir?

30 Mart 2021 Salı 12:49
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 30 Mart 2021 Salı 1 BTC kaç tl oldu?
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Kripto para ile ilgilenen kişiler 30 Mart 2021 Salı gününde 1 Bitcoin ve 1 Ethereum’un kaç TL ve kaç Dolar’dan işlem gördüğünü araştırıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in açıklaması ardından Bitcoin’de yaşanan düşüş devam ediyor.

Bitcoin kaç TL/ kaç dolar oldu?

1 Bitcoin: 455.325,60 TL

1 Bitcoin: 55.99,90 $

Ethereum kaç TL/ kaç dolar oldu?

1 Ethereum: 1.717,00 ABD Doları

Ethereum piyasa değeri: $198,27B

Ethereum son 24 saat hacmi: $17,01B

Elon Musk Bitcoin ile ödeme kabul edecek mi?

Geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk geçtiğimiz günlerde Tesla araçlarının kripto para ile alınacağını açıklamıştı. Açıklamasının ardından Musk konuyla alakalı tweetlerini sildi.



Son Güncelleme: 30.03.2021 12:49
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