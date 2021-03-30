Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 30 Mart 2021 Salı 1 BTC kaç tl oldu?

Kripto para ile ilgilenen kişiler 30 Mart 2021 Salı gününde 1 Bitcoin ve 1 Ethereum’un kaç TL ve kaç Dolar’dan işlem gördüğünü araştırıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in açıklaması ardından Bitcoin’de yaşanan düşüş devam ediyor.
Bitcoin kaç TL/ kaç dolar oldu?
1 Bitcoin: 455.325,60 TL
1 Bitcoin: 55.99,90 $
Ethereum kaç TL/ kaç dolar oldu?
Ethereum piyasa değeri: $198,27B
Ethereum son 24 saat hacmi: $17,01B
Elon Musk Bitcoin ile ödeme kabul edecek mi?
Geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk geçtiğimiz günlerde Tesla araçlarının kripto para ile alınacağını açıklamıştı. Açıklamasının ardından Musk konuyla alakalı tweetlerini sildi.
Son Güncelleme: 30.03.2021 12:49