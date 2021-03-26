Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 26 Mart 2021 Cuma 1 BTC kaç tl oldu?

Uluslararası Ödemeler Bankası dijital para birimleri konusunda açıklamalarda bulundu. Konuya ilişkin konuşan ABD Merkez Bankası Başkanı, dijital paralar hakkında düzenlemeler yapılması gerektiğini ve var olan düzenlemelerin yeterli seviyede olamadıklarını açıkladı. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın bu konuda çalışmalar yürütüyor olduğunu da ekledi.

’de yaşanan %7’lik düşüş ile 54.000 seviyesinde yerini aldı. Ayrıca 650 milyon $ olan long pozisyonu da tasfiye durumuna geldi. Bu gün içinde 53.470ile 55.985 dolar arasında değişiklikler yaşandı. Haftalık kayıp %2.31 seviyesinde oldu. Piyasa hacmi ise 1 trilyon 13 milyar $ oldu.

Bitcoin’in yanı sıra Ethereum’da %1.06 düşüş yaşandı ve 1,682 dolara düştü. Böylece piyasa hacmi 193.73 milyar $ olarak yerini aldı. Tüm birimlere bakıldığında 1 trilyon 701 milyar $ olarak gerilere düştü. Piyasada yaşanan karlı satışlar sebebi ile en yüksek hacimli yüz birimin altmış sekizi değer kaybetti. Değer kaybeden sekiz birimin de ilk onda yer aldığı biliniyor.