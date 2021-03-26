Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 26 Mart 2021 Cuma 1 BTC kaç tl oldu?

Uluslararası Ödemeler Bankası dijital para birimleri konusunda açıklamalarda bulundu. Konuya ilişkin konuşan ABD Merkez Bankası Başkanı, dijital paralar hakkında düzenlemeler yapılması gerektiğini ve var olan düzenlemelerin yeterli seviyede olamadıklarını açıkladı. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın bu konuda çalışmalar yürütüyor olduğunu da ekledi.
Bitcoin’in yanı sıra Ethereum’da %1.06 düşüş yaşandı ve 1,682 dolara düştü. Böylece piyasa hacmi 193.73 milyar $ olarak yerini aldı. Tüm birimlere bakıldığında 1 trilyon 701 milyar $ olarak gerilere düştü. Piyasada yaşanan karlı satışlar sebebi ile en yüksek hacimli yüz birimin altmış sekizi değer kaybetti. Değer kaybeden sekiz birimin de ilk onda yer aldığı biliniyor.