Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 24 Mart 2021 Çarşamba 1 BTC kaç tl oldu?

Kripto para piyasalarında dalgalanma devam ediyor. Son bir gün içerisinde 56,005.62 ve 58,198.96 dolar arasında değişen Bitcoin, yüzde 0.10 düşüşle 57,866.90 dolara geriledi. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 18 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 78 milyar dolara düştü.

Sanal para piyasasının bir diğer birimi olan Ethereum da son bir günde yüzde 0.19 düşüşle, 1,793.54 gerilerken, haftalık kaybı yüzde 5.21 olarak hesaplandı.

Bitcoin ne kadar oldu?

Son bir gün içerisinde 56,005.62 ve 58,198.96 dolar arasında değişen Bitcoin, yüzde 0.10 düşüşle 57,866.90 dolara geriledi. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 18 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 78 milyar dolara düştü.

Binance Coin ise son bir günde yüzde 0.98 artışla 268.06 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.79 olarak hesaplandı. Birimin piyasa hacmi ise 41.37 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Son 24 saat baz alındığında tüm piyasaların toplam piyasa hacmi de yaklaşık 33 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 78.19 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasasında toplam 8,905 birimin işlem gördüğü 36,599 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.2’sini Bitcoin, yüzde 11.5’ini de Ethereum oluşturmaktadır. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 8.0 milyar dolarlık düşüşle 109 milyar dolara geriledi.