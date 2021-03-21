Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 21 Mart 2021 Pazar 1 BTC kaç tl oldu?

21 Mart Pazar günü 1 Bitcoin’in ne kadar olduğu merak konusu oldu. 1 Bitcoin ücreti 425,779.38 TL'dir. Anlık olarak bu fiyat sürekli değişmektedir.

Son olarak 24 saatte 0.59% değişiklik göstermektedir. 24 saatteki değişimle Bitcoin’in hacmi 53,633.117,277$ dolar olmakta ve toplam piyasa değeri ise 1,038,753,502,317$ dolar olmaktadır.

BTC hakkında

BTC almak için yapılması gerekenler

Şimdiye kadar yapılmış olan ilk kripto paradır. Bu dijital para sayesinde dolandırıcılığa karşı büyük önlem almakta ve herhangi bir merkezi olmadan finansal düzen içerisinde kullanılmaktadır. Bitcoin ekonomik düzende sürekli çalışan bir para birimi olarak da adlandırılabilir. BTC Bitcoin’in birimidir.

TL ile Bitcoin alabileceğiniz birden fazla platform ve kripto para borsaları vardır. Güvenilir sitelerden alım-satım yapabilirsiniz. Sitenin güvenilir olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

İlk olarak bulduğunuz güvenilir siteye kayıt işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra kimliğinizi doğrulamanız gerekmektedir. Kimlik doğrulamak tüm kripto para dünyasında uygulanan normal bir işlemdir. Yaptığınız işlemin güvenliğini ve para aktarımının doğru aktarılmasını sağlamaktadır. Sisteme verdiğiniz bilgiler 3.kişilerle paylaşılmaz. Hesabın onaylanması için gereklidir.

Kimlik onayını yaptıktan sonra Bitcoin alıp satabilirsiniz. Güvenilir borsa platformlarına parayı gönderirken Havale ve EFT ya da paparayı kullanabilirsiniz. Bu işlemlerle ilgili güvenilir borsa platformların sitelerinden detaylı bilgileri alabilirsiniz.

Parayı yatırdıktan sonra Bitcoin satın alabilir ve satabilirsiniz. Anlık olarak kripto piyasasını takip edebilirsiniz.