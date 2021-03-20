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Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 20 Mart 2021 Cumartesi 1 BTC kaç tl oldu?

Kripto paralardaki düşüş toparlanma sürecine girdi. Düşüşleriyle yatırımcıları korkutan Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde ki son durum merak edilmekte. Kripto paralardaki son durum için haberimizi okuyabilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:36
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 20 Mart 2021 Cumartesi 1 BTC kaç tl oldu?
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En çok hacme sahip olan Bitcoin 61,683.86 dolar olan zirvesinden sonra 53,000 dolara düşmesiyle herkesi korkutmuştu. Yatırımcıları korkutan bu düzeyinden sonra yeni gelen alımlarla 59,000 doların üstüne çıkarak toparlanma sürecine başladı.

Son 24 saat içinde yüzde 5.17 artış gösteren Bitcoin 58,782.27 dolara yükseldi. Haftalık kazancı ise yüzde 5.21 oldu. Toplam piyasa hacmine baktığımız zaman 1 trilyon 96.9 dolara kadar arttığını görüyoruz. 

 

Ethereum (ETH) son durum

İkinci en büyük hacme sahip olan Ethereum son 24 saat içinde yüzde 3.54 arttı. Bu artışla birlikte 1,830.01 dolara yükselen Ethereum haftalık kazancı olarak yüzde 1.89 civarındaydı. Şuandaki piyasa hacmine baktığımız zaman 210.76 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz.

 

Cardano (ADA) son durum

Üçüncü en büyük hacme sahip olan Cardano son 24 saat içinde yüzde 14.95 arttı. Bu artışla birlikte 1.40 dolara yükselen Cardano haftalık kazancı olarak yüzde 24.16 civarındaydı. Şuandaki piyasa hacmine baktığımız zaman 44.79 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz.

 

Ripple (XRP) son durum

0.47 cent düzeyinde işlem gören Ripple, son 24 saatte 3.7 milyar dolarlık işlem gördü. 

 

Doge Coin son durum

Elon Musk’ın yaptığı destekle son zamanlarda hızlıca büyüyen Doge Coin’in fiyatı 0.058 cent ve son 24 saatte 900 milyon dolarlık işlem gördü.

Tüm piyasalara birlikte baktığımız zaman toplam piyasa hacminin 89 milyar dolarlık artış yaşayarak 805.78 milyar dolara artış yaptığını görüyoruz. Kripto paralara olan ilginin artmasıyla birlikte artık işlem sayısı da oldukça artmış bulunmakta. Böylelikle toplam piyasa hacmi bir ilkini 7 Ocak tarihinde yaşadı. 7 Ocak’ta 1.0 trilyon doları aşan toplam piyasa hacmi, 15 Şubat’ta 1.5 trilyon doları aştı. 



Son Güncelleme: 20.03.2021 00:36
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Anahtar Kelimeler:
BitcoinEthereumRıppleCardanoDoge Coin
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