Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 19 Mart 2021 Cuma 1 BTC kaç tl oldu?

Bitcoin fiyatları, kripto para piyasalarındaki Kar satışlarının etkisi ile ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Jerome Powell 'ın ek likidite desteği verileceğini vurgulaması üzerine gelen spot alımlarla 60,000 doları geçti. Son 24 saat içinde 54,253.58 ve 60,116.25 dolar arasında gidip gelen Bitcoin, yüzde 1.28 düşüşe geçerek 58,043.28 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1.59 olarak hesaplandı.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, faizlerin %0.00-0.25 arasında sabit tutma kararı ardında açıklama yaptığı. Yaptığı açıklamada gerektiği zaman ek likidite destek verileceğini vurguladı ve bunun üzerine gelen spot alımlarla 60 bin doları aşan Bitcoin, kar satışları ile beraber 58 bin dolar sınırına geri döndü.

Bitcoin son 24 saatte 54,253.58 ile 60,116.25 dolar arasında gidip geliyor. %1.28’lik bir düşüş ile 58,043.28 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı ise %1.59 şeklinde hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi ise neredeyse 14 milyar dolarlık düşüşe takıldı ve 1 trilyon 82.9 milyar dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasasında ikinci büyük birim olan Ethereum ise son 24 saatte %3.13 düşüşe geçerek, 1,784.77 dolara geriledi ve haftalık kaybı ise %3.13 düzeyinde görüldü. Ethereum’un piyasa hacmi ise 205.44 milyar dolara kadar geriledi.

Piyasanın büyük üçüncü birimi olan Binance Coin ise son 24 saatte %2.86 düşüş yaşayarak 264.88 dolara kadar geriledi ve haftalık kaybı ise %6.24 düzeyinde iken birimin piyasa hacmi ise 40.93 milyar dolara kadar düştü.

Tüm piyasaların toplam piyasa hacmi ise neredeyse 29 milyar dolarlık bir düşüş yaşayarak 1 trilyon 776.54 milyar doalra kadar geriledi. Kripto paraya olan ilginin artması üzerine görülen hızlı çıkış ile beraber toplamda piyasa hacmi ilk defa 7 Ocak tarihinde 1.0 trilyon dolar ve bunun yanı sıra ilk defa 15 Şubat tarihinde 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.