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Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 18 Mart 2021 Perşembe 1 BTC kaç tl oldu?

Hafta sonuna doğru gelirken kripto paranın son durumu merak konusu oldu. Kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimlerinden olan Bitcoin, 61,683.86 dolarlık yeni rekorundan, 53,000 dolara kadar sert bir düşüş yaşamasının ardından, piyasada yaşanan alımlar ile tekrardan yükselişe geçerek 59,000 üstüne kadar çıkması sonrasında, bu düzeylerde hareket etmektedir. Çoğu kişi, 18 Mart Ethereum ve Bitcoin’da son durumun ne olduğu hakkında araştırma yapmaya başladı. BTC, ETH ve XRP’nin kaç dolar olduğu merak ediliyor.

18 Mart 2021 Perşembe 14:18
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 18 Mart 2021 Perşembe 1 BTC kaç tl oldu?
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Son 24 saatin içerisinde 54,528.63 ve 59,391.81 doların arasında dalgalanmakta olan Bitcoin, %5.17 artış ile 58,782.27 dolara çıkarken, birimin haftalık kazancıysa %5.21 şeklinde hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmiyse yaklaşık olarak 58 milyar dolarlık artış ile 1 trilyon 96.9 milyar doları gördü.

Kripto para birimleri arasında ikinci büyüklüğe sahip olan Ethereum da son 24 saat içersiinde 3.54 artış ile 1.830.01 doları görürken, haftalık kazancı %1.89 düzeylerindeydi; birimin piyasa hacmiyse 210.76 milyar doları gördü.

Kripto para birimleri arasında üçüncü büyüklüğe sahip olan Cardano son 24 saat içerisinde %14.95 artış ile 1.40 dolara çıkarken, haftalık kazancı %24.16 düzeylerindeydi; birimin piyasa hacmiyse 44.79 milyar doları gördü.

Tüm piyasada toplam piyasa hacmiyse, yaklaşık olarak 89 milyar dolarlık artış ile 1 trilyon 805.78 milyar dolara çıktı. Kripto para piyasalarına kurumsal ilginin artması sonrasında meydana gelen hızlı tırmanış ile topla piyasa hacmi ilk defa 7 Ocak gününde 1.0 trilyon dolar ve ilk defa 15 Şubat gününde 1.5 trilyon sınırını geçmişti.

Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisi ile son 24 saat içerisinde en yüksek hacimli 100 birim arasında sadece 14 birimde düşüş meydana gelirken, düşüş yaşayanlardan biriside 10 birimin arasında bulunuyordu.

Toplam 8,861 kripto para biriminin işlemde olduğu 36,644 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde %60.9'unu Bitcoin, %11.7'sini de Ethereum oluşturmaktaydı. Tüm piyasalardaysa 24 saat içerisinde olan işlem hacmiyse yaklaşık 10 milyar dolarlık artış ile 141 milyar dolar düzeyinde seyretti.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Geçen günlerde Hard Fork'u gerçekleşen ve kurucusunun Ethereum yatırımcılarına yönelik açıklamalar yaptığı Cardano, ABD'nin en büyük borsası tarafından listelenecek. 18 Mart Perşembe gününden itibaren listeye alınacak olan ADA, Pasifik saati ile 09:00'da görücüye çıkacak. Genel tanımı da yapan borsa, ADA'nın düşük maliyeti ve PoS konsensusu üzerinde durdu.

"Dijital sağlık platformu Ask The Doctor, yüksek gaz ücretleri nedeniyle AskToken'i Ethereum'dan Cardano'ya geçiriyor. AskToken, insanların sağlık hizmetleri hakkında bilgi edinirken kripto para kazanmalarını sağlıyor. Ask The Doctor kurucu ortağı Prakash Chand, aynı zamanda FD7 Ventures'ın Yönetici Ortağıdır ve kısa süre önce Cardano'da 380 milyon dolar satın aldı.

"Bitcoin'in piyasa değeri küresel bankacılık devlerinin toplamını geçti. Dünyanın en büyük üç bankasının toplam değerini geride bırakan kripto para birimi yeni zirvesini test ettiği sıralarda 1 trilyon 150 milyar doları geçti. Bu kapsamda, JPMorgan, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası ve Bank of America'nın toplam piyasa payları ise 1 trilyon 80 milyar dolar civarında seyrediyor.



Son Güncelleme: 18.03.2021 14:18
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BitcoinKripto ParaEthereum
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