Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 13 Mart 2021 Cumartesi 1 BTC kaç tl oldu?

Kripto para birimi olan bitcoin hızlı bir şekilde değişmektedir. Kripto paralar, dolar ve TL şeklinde işlemlerini sürdürmektedir.

13 Mart 2021 kripto güncel durumu:

ETH BTC Alış: 0,03116 BTC Satış: 0,03109 BTC

BTC TRY Alış: 433598 TRY Satış: 432900 TRY

XRP TRY Alış: 3,365 TRY Satış: 3,36 TRY

ETH TRY Alış: 13459 TRY Satış: 13457 TRY

USDT TRY Alış: 7,61 TRY Satış: 7,602 TRY

LTC TRY Alış: 1659 TRY Satış: 1656,5 TRY

ETH USDT Alış: 1770 USDT Satış: 1769,5 USDT

BTC USDT Alış: 56902 USDT Satış: 56823 USDT

LTC USDT Alış: 218,31 USDT Satış: 218 USDT

XRP USDT Alış: 0,442 USDT Satış: 0,4419 USDT

LTC BTC Alış: 0,003847 BTC Satış: 0,00381 BTC

XLM TRY Alış: 2,905 TRY Satış: 2,904 TRY

NEO TRY Alış: 300 TRY Satış: 299,4 TRY

XLM USDT Alış: 0,3821 USDT Satış: 0,3812 USDT

NEO USDT Alış: 39,45 USDT Satış: 39,35 USDT

NEO BTC Alış: 0,000695 BTC Satış: 0,00069 BTC

EOS USDT Alış: 3,787 USDT Satış: 3,778 USDT

EOS TRY Alış: 28,79 TRY Satış: 28,75 TRY

DASH BTC Alış: 0,00392 BTC Satış: 0,0039 BTC

DASH TRY Alış: 1694,3 TRY Satış: 1691 TRY

LINK TRY Alış: 214 TRY Satış: 213,47 TRY

DASH USDT Alış: 222,9 USDT Satış: 221,9 USDT

LINK BTC Alış: 0,0004954 BTC Satış: 0,0004911 BTC

LINK USDT Alış: 28,107 USDT Satış: 28,051 USDT

ATOM USDT Alış: 18,5 USDT Satış: 18,398 USDT

ATOM TRY Alış: 140 TRY Satış: 139,91 TRY

XTZ TRY Alış: 29,6 TRY Satış: 29,55 TRY

ATOM BTC Alış: 0,0003257 BTC Satış: 0,0003223 BTC

TRX TRY Alış: 0,3812 TRY Satış: 0,3809 TRY

XTZ USDT Alış: 3,893 USDT Satış: 3,882 USDT

ADA TRY Alış: 8,119 TRY Satış: 8,1 TRY

TRX USDT Alış: 0,05015 USDT Satış: 0,05002 USDT

DOT TRY Alış: 269,62 TRY Satış: 269,31 TRY

ADA USDT Alış: 1,0672 USDT Satış: 1,0655 USDT

DOT USDT Alış: 35,47 USDT Satış: 35,4 USDT

DOT BTC Alış: 0,0006296 BTC Satış: 0,0006209 BTC

USDC USDT Alış: 1,0026 USDT Satış: 0,9998 USDT

USDC TRY Alış: 7,618 TRY Satış: 7,586 TRY