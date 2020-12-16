Bitcoin ilk kez 20 bin dolar seviyesini geçerek rekor kırdı

Dünyanın en popüler para birimi olan Kripto paralarından Bicoin, piyasaların en yüksek orandaki hacmini yakaladı ve ilk kez 20 bin dolar seviyesini geçerek tarihi rekorunu kırdı.

Pandemi nedeniyle 2020 yılını daha önceki yıla oranla iki katı değer kazanan Bitcoin geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilen işlemde yüzde 3.8 oranında bir yükseliş göstermişti. ABD hükümetinin açıkladığı ekonomi destek paketi genel anlamda iyimserlik yaydı ve kripto para birimlerine talebi yükseltti. Yatırımcılar, Bitcoin'i altenatif anlamda bir yatırım aracı olarak görmeleri kripto para piyasalarında alımları artmasına neden oldu.

Yaşanan gelişmeler ile birlikte Bitcoin yüzde 5.42 oranında bir artış gösterdi ve 20 bin doları geçerek 20,319.48 dolara yükseldi. Kripto para biriminin bu yükselişle beraber haftalık kazancı da yüzde 11.16’yı bulurken Bitcoin’in toplam piyasa hacminin 376.74 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Tarihi rekor seviyesine ulaşan Bitcoin' hakkında yaşanan bu gelişmeler sonrası bir açıklama yapan Binance CEO'su Changpeng Zhao, durumu, "Kripto para birimlerinin uzun vadeli gücüne inananlar için yüreklendirici" olarak değerlendirdi.