İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

Bitcoin ilk kez 20 bin dolar seviyesini geçerek rekor kırdı

Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli birim olan Bitcoin, yüzde 5.0'dan daha yüksek bir artış gösterdi ve 20 bin doları aşarak tarihi rekorunu kırdı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 18:40
Bitcoin ilk kez 20 bin dolar seviyesini geçerek rekor kırdı
Takip Et:

Dünyanın en popüler para birimi olan Kripto paralarından Bicoin, piyasaların en yüksek orandaki hacmini yakaladı ve ilk kez 20 bin dolar seviyesini geçerek tarihi rekorunu kırdı.

Pandemi nedeniyle 2020 yılını daha önceki yıla oranla iki katı değer kazanan Bitcoin geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilen işlemde yüzde 3.8 oranında bir yükseliş göstermişti. ABD hükümetinin açıkladığı ekonomi destek paketi genel anlamda iyimserlik yaydı ve kripto para birimlerine talebi yükseltti. Yatırımcılar, Bitcoin'i altenatif anlamda bir yatırım aracı olarak görmeleri kripto para piyasalarında alımları artmasına neden oldu.

Yaşanan gelişmeler ile birlikte Bitcoin yüzde 5.42 oranında bir artış gösterdi ve 20 bin doları geçerek 20,319.48 dolara yükseldi. Kripto para biriminin bu yükselişle beraber haftalık kazancı da yüzde 11.16’yı bulurken Bitcoin’in toplam piyasa hacminin 376.74 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

 

Tarihi rekor seviyesine ulaşan Bitcoin' hakkında yaşanan bu gelişmeler sonrası bir açıklama yapan Binance CEO'su Changpeng Zhao, durumu, "Kripto para birimlerinin uzun vadeli gücüne inananlar için yüreklendirici" olarak değerlendirdi.



Son Güncelleme: 16.12.2020 18:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaBitcoinTarihi RekorBitcoin Fiyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hitachi'yi 300 milyon dolara satın alan Arçelik'ten büyük yatırım!
Hitachi'yi 300 milyon dolara satın alan Arçelik'ten büyük yatırım!
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi? Piyasanın son durumu
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi? Piyasanın son durumu
Esnaflara müjde! Esnaflara ödenecek olacak doğrudan destek ve kira yardımı nedir ve şartları nelerdir?
Esnaflara müjde! Esnaflara ödenecek olacak doğrudan destek ve kira yardımı nedir ve şartları nelerdir?
Milyonların gözü bu toplantıda! 2021 Asgari ücret zammı netleşiyor mu? Ne kadar olacak?
Milyonların gözü bu toplantıda! 2021 Asgari ücret zammı netleşiyor mu? Ne kadar olacak?
Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısı benzin ve motorine zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısı benzin ve motorine zam geliyor
Esnafa kira, nakit, KDV ve stopaj indirimi desteği
Esnafa kira, nakit, KDV ve stopaj indirimi desteği

Popüler Haberler

Doğum yapan annelere devletten 4 destek ödemesi 2020
Süt parası hangi şartlarda alınır, hangi bankadan alınır? 2020
Marvel 2021 yılında vizyonda olacak filmlerin listesi yayınlandı
Konutta faiz rekoru kırıldı! Konut satışları nasıl ilerleyecek? Kredi faizleri artmayı sürdürecek mi?
Kuruluş Osman gerçek tarihte Bala hatun var mı? Bala hatun Osman Bey'le evleniyor mu?
Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Törer rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kuruluş Osman Bala Hatun ölecek mi?
Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? Kuruluş Osman dizisiyle Osman Bey'in hayatı, eşleri
Kuruluş Osman Bala Hatun'a ne oldu, öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı!
Bala Hatun kimdir? Gerçek tarihte var mıydı? Osmanlı tarihinde ne zaman nasıl öldü?
1000 TL sosyal yardım desteği ne zaman yatırılacak?
Aşk Ağlatır Doktor Cemre kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Döngel hakkında bilgiler
Öğrenim ve öğrenci belgesi e-devlet üzerinden nasıl nasıl alınır?
Kanalların yayın akışları 2 Kasım Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Spotify ve Youtube Çalma listeleri taşıma işlemleri
Hasta kabul sekreteri olmak için aranan şartlar nelerdir, ne kadar maaş alırlar?
Müge Anlı Münire Tuncer yaşıyor mu, öldü mü, son durumu ne?
Konuşanlar neden yok, bitti mi? Hasan Can Kaya Konuşanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Saygı yeni sezon ne zaman başlayacak? Blu TV Saygı 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu
Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Emanet devam eder mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.