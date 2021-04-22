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Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
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Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..

TBMM'ye bağlı Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital ve sanal kripto para sistemlerine ilişkin bir raporda yeni bir detay ortaya çıktı. Raporda başka ülkelerin kripto paralardan alına vergiler de konu edilirken bu enstrüman durumunun vergiye dahil edilmesi ile birlikte hükümet yaklaşımının olumlu tarafa döneceği belirtildi.

22 Nisan 2021 Perşembe 11:14
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bağlı araştırma hizmet başkanlığının hazırlamış olduğu dijital, sanal ve kripto paralarla ilgili bir raporda dünta geneli ve Türkiye'de Bitcoin'in başta olmak üzere tüm kripto paralarla ilgili statü ve yadal deüzenleme girşimleri değerlendirildi. Bitcoin para biriminin ülkenin vergi sistemine dahil edilmesinin ülke hükümetinin Bitcoin'e olan yaklaşım yönünü pozitif bir şekilde etkilediğinin tespitine yer verilen raporda bazı ülkelerin kripto paraların alım satımlarında KDV'yi dahil ettiklerinin belirlendği belirtildi.

Türkiye'de alınan bir kararla birlikte kripto paraların ödeme aracı na tabi tutulmasına değinilen raporda, BDDK ve Merkez Bankası tarafından yapılan bu açıklamaşarla birlikte 30 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikte bazı ülkelerin yaptığı kripto paralarla ilgili yasal düzneleme girişimleri aktarıldı. Ayrıca Bitcoin kripto para birimine karlılık Türkiye'de ilk açıklamanın 25 Kasım 2013 yılında BDDK tarafından yapıldığı ve bununla ilgili gözetme ve denetlemenin mümkün olmadığı tespit edildiği belirtildi.

Gerçekleştirilen araştırma raporunda kripto paraların, yüksek değişkenliği nedeniyle güvenilir ödeme aracı olmadığı ile birlikte yatırımlarda avantaj sahibi olduğu belirtilirken dezavantaj ve riskleri ele alındığında ise birçok kripto paranın değişkenliği sebebiyle bir ödeme aracından çok yatırım aracı olarak kullanıldığının tespitinin yapıldığı kaydedildi.

VERGİ GETİRİLMESİ GÜNDEMDE

Araştırma raporunda Bitcoin’in vergiye tabi tutulması ihtimalinin ülke hükümetlerini Bitcoin’e karşı olan yaklaşımlarının yönbünü pozitif oranda etkilediği belirtilirken Brezilya, Finlandiya'nın yanı sıra Bulgaristan, Kanada  ve Danimarka’da vergi düzenlemesi yapıldığı ve Singapur’un da kripto para alışverişlerinden KDV aldığı kaydedildi.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 11:14
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Anahtar Kelimeler:
TBMMKripto ParaBitcoinAlım SatımKripto Para Vergisi
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