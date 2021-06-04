İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 4 Haziran 2021 kripto paralarda son durum

Kripto para borsasında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar her an değişen kripto para fiyatlarını merak ediyor. En büyük değere sahip Bitcoin ile alt coinler arasında en değerli kripto paralardan Ethereum, Ripple XRP ve Dogecoin ne kadar oldu soruları merak ediliyor. Yatırımcılar 4 Haziran 2021 BTC kaç dolar, kripto paralarda son durum ne sorularını araştırıyor.

04 Haziran 2021 Cuma 12:36
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 4 Haziran 2021 kripto paralarda son durum
Takip Et:

Bitcoin kripto para dünyasının en değerli para birimi olarak öne çıkıyor. Büyük yükseliş gösteren Bitcoin yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen kripto para birimi oldu. Bitcoin’in yükselişi giderek artarken son aylarda sert bir düşüş yaşandı. Yatırımcılar an ve an değişen Bitcoin fiyatlarını araştırıyor.

4 Haziran 2021 Bitcoin Ne Kadar Oldu?

Bitcoin anlık olarak bugün 335.868,11 TL’den işlem görmektedir. 1 BTC 38.050 dolardır.

4 Haziran 2021 Ethereum Ne Kadar Oldu?

Ethereum anlık olarak bugün 24.189,06 TL’den işlem görmektedir. 1 Ether 2.795 dolardır.

4 Haziran 2021 Ripple Ne Kadar Oldu?

Ripple bugün 8.95 TL’den işlem görüyor buda 1.07 dolardır.

4 Haziran 2021 Dogecoin Ne Kadar Oldu?

Dogecoin bugün 3.54 TL’den işlem gördü. 1 DOGE 0.33 dolardır.

Kripto paralar neden düşüyor

Kripto paralarda özellikle son bir ay içinde yaşanan düşüşün temel nedeni olarak devletlerin kripto para dünyasını kontrol etme çabası olarak öne çıkıyor. Son olarak ABD Hazine Bakanlığı tarafından kripto paralarla ilgili yeni bir rapor yayınlandı.

Rapora göre kripto paraların kara para aklama yolu olarak öne çıkabileceği bu nedenle denetim altında tutulması, bildirilmesi şartının getirilmesi belirtildi. Raporda 10 bin dolar ve üzerindeki kripto paraların bildirilmesinin zorunlu hale getirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yatırımcılar gelecek vergilendirmeler sonucunda kripto paraların değer kaybetmesinin yolunu açacağını söylüyor.

Diğer yandan birçok kişi fiyatların artıp artmayacağı merak ediyor. Son dönemlerde sık sık gündeme gelen kripto paraların ne kadar oldu merak ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin fiyatları merak ediliyor. 24 Mayıs kripto paraların durumu belli oldu.

Bitcoin nedir?

2009 senesinde Satoshi Nakamoto tarafından protokol olarak sürüldü. İşlem ücreti düşük ve bağımsız para birimi olan Bitcoin kişiler arası veri paylaşım ağı üzerine kuruldu.

2015 Şubattan itibarenise birçok tüccar, yatırımcı ve satıcılar Bitcoin'i yatırım aracı olarak gördü. Hesapları açılır ve kendinizle alakalı bir mail adresi ve isim vermeniz yeterli oluyor.

Block Chain adı verilen merkezde, yapılan tüm işlemler kayıt altına alınıyor. Yapacağınız tüm işlemler ağ tarafındankayda alınırken, en sonunda işlem tamamlanıyor. Hangi hesaptan kim ne yapmış şeffaf bir şekilde yayınlanıyor. Hesaplar şifreli olduğundan hangi hesap kime ait bilinmiyor.

Kurulumu oldukça basit olan Bitcoin için herhangi bir ücret talep edilmiyor. İşlemler için de ödeme yapmanıza gerek yok.

Normal bir banka ya da başka bir kurum aracılığıyla göndereceğiniz para, birçok engele takılır ve havale durumu gecikebilir. Ama Bitcoin'de öyle bir şey olmadan direkt gönderim yapılıyor. Veri merkezli olduğundan aktarım esnasında herhangi bir sorun yaşamadan gönderim oluyor.

Yaptığınız işlemleri geri almanız mümkün değildir. Ancak yatırdığınız kişi geri gönderdiği taktirde size ulaşır.

Bitcoin geçmiş işlemleri için blok zinciri adı verilen yerde kayıt altına alınır. Harcanmış olan miktarları başka yerlere harcamak için ayırım yapma işlemidir.

Bitcoin madenciliği güvenli bir sistem olup ortak noktada birleşmesiyle oluşan mekanik sistemdir. İnsanlar için güvenlik sağlama sistemine hizmet veren bir sistemdir.

Değeri zaman zaman değişen bazen gerileyen ve yükselen bir birim olarak halen daha kripto para birimi olarak kayda geçer.

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 12:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BTCBitcoinNeKadarSanalparaBitcoin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
Vergi borcu yapılandırma E beyanname şifresi nasıl ve nereden alınır?
Vergi borcu yapılandırma E beyanname şifresi nasıl ve nereden alınır?
Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?
Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?
Vergi ve borç yapılandırması hangi borçları kapsıyor? Vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?
Vergi ve borç yapılandırması hangi borçları kapsıyor? Vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?
Vergi borcu yapılandırması ne zaman başlayacak? Vergi borcu yeni yapılandırma tarihi belli oldu mu?
Vergi borcu yapılandırması ne zaman başlayacak? Vergi borcu yeni yapılandırma tarihi belli oldu mu?
Borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor? Borç yapılandırmada öğrenim kredisi borç affı var mı?
Borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor? Borç yapılandırmada öğrenim kredisi borç affı var mı?

Popüler Haberler

Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 4 Haziran 2021 kripto paralarda son durum
Bugün kimin maçı var? 4 Haziran 2021 Cuma Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Müge Anlı ATV canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle
Fındık fiyatları ne kadar oldu 4 Haziran 2021 Cuma Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları
Resmi Gazete'de 4 Haziran Cuma bugün hangi haberler var? 4 Haziran Cuma Resmi Gazete atama kararları
Hava durumu nasıl olacak? 4 Haziran 2021 Cuma yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2021
Türkan Hanım'ın Konağı Cuma canlı izle, TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle TAMMADIR
Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Türkan Hanım’ın Konağı 189. bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti TRT 1
Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 SGK işveren maliyet hesabı
Ütü nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Güzel ütü yapmanın püf noktaları
Ahhan Şener kimdir? Yer aldığı proje ve oyunlar nelerdir?
Teşkilat Serdar diziden ayrıldı mı, öldü mü?
Bordo Bereli olabilmek için aranan şartlar nelerdir? 2021 TSK bordo bereli askerlik şartları
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 9. Bölüm fragmanı izle
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında neler var?
Noodle yemek kısırlık yapar mı? İndomie Noodle tüketmek kısır yapar mı?
Camdaki Kız 8. bölüm izle tek parça! Camdaki Kız son bölüm izle!
Türkiye - Moldova hangi kanalda, şifresiz mi?
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.