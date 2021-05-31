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Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 27 Mayıs 2021 kripto paralarda son durum

Kripto para borsasında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar her an değişen kripto para fiyatlarını merak ediyor. En büyük değere sahip Bitcoin ile alt coinler arasında en değerli kripto paralardan Ethereum, Ripple XRP ve Dogecoin ne kadar oldu soruları merak ediliyor. Yatırımcılar BTC kaç dolar, kripto paralarda son durum ne sorularını araştırıyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:43
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 27 Mayıs 2021 kripto paralarda son durum
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Bitcoin kripto para dünyasının en değerli para birimi olarak öne çıkıyor. Büyük yükseliş gösteren Bitcoin yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen kripto para birimi oldu. Bitcoin’in yükselişi giderek artarken son aylarda sert bir düşüş yaşandı. Yatırımcılar an ve an değişen Bitcoin fiyatlarını araştırıyor.

27 Mayıs 2021 Bitcoin Ne Kadar Oldu?

Bitcoin anlık olarak bugün 328.534,36 TL’den işlem görmektedir. 1 BTC 38.385 dolardır.

27 Mayıs 2021 Ethereum Ne Kadar Oldu?

Ethereum anlık olarak bugün 23.598,24 TL’den işlem görmektedir. 1 Ether 2.790 dolardır.

27 Mayıs 2021 Ripple Ne Kadar Oldu?

Ripple bugün 11.67 TL’den işlem görüyor buda 1.41 dolardır.

27 Mayıs 2021 Dogecoin Ne Kadar Oldu?

Dogecoin bugün 3.88 TL’den işlem gördü. 1 DOGE 0.46 dolardır.

Kripto paralar neden düşüyor

Kripto paralarda özellikle son bir ay içinde yaşanan düşüşün temel nedeni olarak devletlerin kripto para dünyasını kontrol etme çabası olarak öne çıkıyor. Son olarak ABD Hazine Bakanlığı tarafından kripto paralarla ilgili yeni bir rapor yayınlandı.

Rapora göre kripto paraların kara para aklama yolu olarak öne çıkabileceği bu nedenle denetim altında tutulması, bildirilmesi şartının getirilmesi belirtildi. Raporda 10 bin dolar ve üzerindeki kripto paraların bildirilmesinin zorunlu hale getirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yatırımcılar gelecek vergilendirmeler sonucunda kripto paraların değer kaybetmesinin yolunu açacağını söylüyor.

Diğer yandan birçok kişi fiyatların artıp artmayacağı merak ediyor. Son dönemlerde sık sık gündeme gelen kripto paraların ne kadar oldu merak ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin fiyatları merak ediliyor. 24 Mayıs kripto paraların durumu belli oldu.

Bitcoin nedir?

2009 senesinde Satoshi Nakamoto tarafından protokol olarak sürüldü. İşlem ücreti düşük ve bağımsız para birimi olan Bitcoin kişiler arası veri paylaşım ağı üzerine kuruldu.

2015 Şubattan itibarenise birçok tüccar, yatırımcı ve satıcılar Bitcoin'i yatırım aracı olarak gördü. Hesapları açılır ve kendinizle alakalı bir mail adresi ve isim vermeniz yeterli oluyor.

Block Chain adı verilen merkezde, yapılan tüm işlemler kayıt altına alınıyor. Yapacağınız tüm işlemler ağ tarafındankayda alınırken, en sonunda işlem tamamlanıyor. Hangi hesaptan kim ne yapmış şeffaf bir şekilde yayınlanıyor. Hesaplar şifreli olduğundan hangi hesap kime ait bilinmiyor.

Kurulumu oldukça basit olan Bitcoin için herhangi bir ücret talep edilmiyor. İşlemler için de ödeme yapmanıza gerek yok.

Normal bir banka ya da başka bir kurum aracılığıyla göndereceğiniz para, birçok engele takılır ve havale durumu gecikebilir. Ama Bitcoin'de öyle bir şey olmadan direkt gönderim yapılıyor. Veri merkezli olduğundan aktarım esnasında herhangi bir sorun yaşamadan gönderim oluyor.

Yaptığınız işlemleri geri almanız mümkün değildir. Ancak yatırdığınız kişi geri gönderdiği taktirde size ulaşır.

Bitcoin geçmiş işlemleri için blok zinciri adı verilen yerde kayıt altına alınır. Harcanmış olan miktarları başka yerlere harcamak için ayırım yapma işlemidir.

Bitcoin madenciliği güvenli bir sistem olup ortak noktada birleşmesiyle oluşan mekanik sistemdir. İnsanlar için güvenlik sağlama sistemine hizmet veren bir sistemdir.

Değeri zaman zaman değişen bazen gerileyen ve yükselen bir birim olarak halen daha kripto para birimi olarak kayda geçer.

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 23:43
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