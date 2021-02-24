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Bitcoin (BTC) neden düştü? Kripto para bitcoin düşmeye devam eder mi?

Son birkaç gün içinde Elon Musk, sosyal medyadan kripto para bitcoin’le ilgili paylaşımlar yapması paylaştı Tesla'nın Bitcoin' almasının ardından Bitcoin rekor kırdı. Son 24 saattir dalgalanan Bitcoin fiyatı bu kez düşmeye başladı. Bitcoin (BTC) neden düştü? Kripto para birimi Bitcoin ile ilgili en son gelişmeler merak edilmeye başlandı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 14:06
Bitcoin (BTC) neden düştü? Kripto para bitcoin düşmeye devam eder mi?
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Kripto para piyasasındaki en büyük hacimli birimi, kurumsal satın almalardaki artışı desteklemek için 58.330.57 dolarlık yeni bir zirveye ulaştı. Son 24 saatte 55.767,87 ABD doları ile 58.330,57 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, %0,99 düşüşle 56.172,14 dolara, birimin haftalık kazancı ise %19,07 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa büyüklüğü 1 trilyon 39,28 milyar dolardır.

Kurumsal alımlar arttıkça, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar sınırını aştı ve 15 Şubat'ta ilk kez 1.5 trilyon dolar sınırını aştı. Son 24 saatte toplam piyasa hacmi 1 trilyon 687,92 milyar dolardı.

Kripto para piyasasında ilk 100 birimin değeri son 24 saatte 73 birim düşerken, ilk 10 birimin değeri 8 birim düştü.

Bitcoin, toplam 8.534 kripto para biriminin işlem gördüğü 34.306 pazarda toplam piyasa hacminin %61,7'sini oluşturdu. Tüm piyasalardaki 24 saatlik işlem hacmiyse 142 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin neden düşüşte?

Tesla CEO'su Elon Musk, bitcoin karşıtlığı ile tanınan altın yatırımcısı Peter Schiff ile Twitter'da yaptığı tartışmada kripto para birimlerini savundu. CoinTelegraph haberine göre Schiff, 19 Şubat'taki bir gönderide altın ve Bitcoin'i karşılaştırdı ve Elon Musk'ın madeni parayla ilgili önceki açıklamasına değindi:

"Elon Musk'a göre 'Bitcoin neredeyse yasal para kadar saçma.' Yani Musk, hem Bitcoin'i hem de yasal parayı bir saçmalık olarak görüyor. Buna katılıyorum, yalnızca dijital yasal para olan Bitcoin'in merkez bankaları tarafından basılan kağıt yasal paradan daha bile saçma olduğunu düşünüyorum. Altın ise bir saçmalık değil. Gerçek bir para ve ikisinden de iyi!"

Musk, 20 Şubat'ta yaptığı bir gönderide, insanlara altın ve satın aldığını söyleyen e-postalar ve kripto para arasında hiçbir fark olmadığını iddia etti:

"Altın satın aldığınızı söyleyen bir e-posta ile altın sahibi olmak aynı şey değil. Aynı şekilde kripto sahibi de olabilirsiniz. Para, yalnızca değiş tokuşta yaşanan karışıklıkları önleyen bir veridir. Diğer tüm veriler gibi bu veri de gecikme ve hataya açıktır. Sistem, her ikisini de asgari düzeye indiren bir hale evrilecek."

Musk'ın bu açıklamaları, kripto topluluğu tarafından pek çok cevap aldı. Gecikme/hata ile merkezilik/merkeziyetsiz arasında bir dengenin olduğunu vurgulayan Blockstream CSO'su Samson Mow, sözlerini şu şekil dürdürdü:

"Bitcoin ikisi arasında mükemmel bir denge sağlıyor. Daha az hata ve gecikmeye sahip olan, fakat merkezi bir oluşum tarafından kontrol edilen 'gelişmiş bir sistem', yasal paradan daha iyi değildir. Bitcoin'in saflığı ve doğal yapısı yalnızca bir kez gerçekleşebilir. Daha iyi olmasını mı istiyorsunuz? O zaman iyileştirmek için kaynak ayırın. Geri kalan her şey yasal paradır."

 



Son Güncelleme: 24.02.2021 14:06
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KriptoBitcoinParaBirimiElonMusk
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