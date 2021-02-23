Bitcoin alırken nelere dikkat edilmeli? BTC nerden, nasıl alınır?

Her gün teknolojinin ilerlemesiyle sanal ortam durumu daha çok artarken bu sanal ortam tabii ki ekonomiye de dayanmaktadır. Bitcoin kripto paraların içinde en çok tercih edilenidir. Bitcoin güvenirliği hala tespit edilememiş bir sanal banka hesabıdır. Burada yatırımcılar madenciliğe kadar kayıt yaparak kripto para borsaları ile döviz işlemleri gibi birçok imkanı sunuluyor. Herkesin aklında hala bir soru işareti olarak güvenilirliği düşünülse de insanlık tarihinin en önemli icadı olarak dünya üzerinde hala istekle karşılanmaktadır. Bitcoin yeni nesil bir para olarak hayatımıza girdi.

Belli bir merkez olmayan Bitcoin bir sana para birimidir. Ayrıca ilk kripto para olmasına özelliğini taşımakta. 2008 yılında Satoshi Nakamoto ismini kullanan anonim bir programcı tarafından ortaya atılan bu sanal para girişimi kişiden kişiye direk hesaplarına yollanabilen bir türdür. Bu durum komisyonu düşük güvenli hem de hız konusunda zaman kaybetmeden yapılan işlemleri işlemlerin kolaylaştırıldı. Sanalda kolaylaştırması kullanımı daha da çok arttırdı.

Bitcoin sınır tanımayan özgür bir ekonomi birimi olarak herkes tarafından ilgi duyulmaya başlandı. Bir merkezden ziyade Bitcoinin içinde açık kodlu yazılımlar bulunmakta. Aslında Bitcoin da yapılan her para giriş çıkışı dijital bir deftere bloklar halinde kaydediliyor. Bu durum eski usul bakkalların tuttuğu veresiye defterleri gibidir. İşlemler eklendikçe bir zincir oluşuyor. Önek olarak şöyle anlatabiliriz a kişisi b kişisine para gönderecek. Bu durum hemen bloglar için de bir yer ediniyor. Fakat kimse a ya da b kişisinin kim olduğunu göremiyor. Bu durum da kayıtların gizli tutulması güvenirliği de arttırıyor. İlk başta kullanıcılara zor gelen bitcoin zaman içinde alışverişler gerçekleştirerek alışagelmiş bir durum haline geliyor. Bunu çok yüksek rakamlarla da yapabilirsiniz.

Bitcoin nasıl alınır?

Bir pazar düşünün bu pazar da bitcoin alıp satmak isteyenler mevcut buradan alım-satımlar yapılarak borsa hesapları açılıyor. Ardından sanal bir cüzdan oluşturup borsa hesabınızdaki parayı cüzdanınızda aktarıyorsunuz.

Bitcoin dikkat edilecek bazı hususlar da vardır;

• öneğin sisteme giriş yaptıktan sonra hesabınızın ve şifrenizin güvenilir olarak korunduğundan emin olmalısınız. • öneğin sisteme giriş yaptıktan sonra hesabınızın ve şifrenizin güvenilir olarak korunduğundan emin olmalısınız.

• Ayrıca yeni başlayanlar için Bitcoin ‘de küçük rakamlarla başlangıçlar yapmalarını öneririz

• İstenen bir kar elde etmek için düşük alıp yüksek satmanız gerekiyor. Bu durum dolar ve euro alıp satarken ki kar olarak düşünebilirsiniz.

• Yatırımlarınızı piyasa fiyatı üzerinden en düşük halinde yapmaya çalışın.

• Yapacağınız yatırımlar belirtilen oluşturulan cüzdanlarının içerisinde yer alacak. Bu cüzdanınızı birkaç blok bölüm yeni taktikler geliştirerek ilerleyebilirsiniz.

• Elbette ki ilk başlarda çok fazla büyük rakamlar kazanamayabilirsiniz. Bu durumlarda birazcık deneyim ve tecrübe ihtiyacınız vardır. Zamanla bu durum kapanacaktır.

• Bazen sistemin içinde oldukça ani çıkış ve inişler yaşanacaktır bu sakın sizi korkutmasın sağlıklı düşünerek çevrenizdeki bu durumla ilgili kişilerden fikir alışverişi yaparak alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

BTC alım ve satım

Öncelikle Türk veya yabancı Bitcoin borsalarına araştırarak kendinize uygun olan yere kayıt yaptırmanız lazım. Şu an Türkiye'de kullanılan en çok tercih ettiği borsalar BTC Türk, Paribu, Binance Storgain , Coinbez dir.

Bu bankalar üzerinden istediğiniz zaman havale EFT komisyon ücreti ödemeden anında para çekme ve yatırımın işlemlerinizi gerçekleştirme imkânınız var. Türkiye’de bankalarda para hesabı açılıyor fakat hiçbir bankada Bitcoin para hesabı açma gibi bir durum yoktur. Fakat direk Bitcoin hesabı açılmasa da yatırım yapabilmek için borsalar Master veya Visa kartları ile aktarım sunulabilmekte.