Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek

Salgın hastalıkları ve belirli kısıtlamalar nedeniyle, esnaflar en çok etkilenenlerdir. Bu durumda devlet, esnafa ekonomik rahatlık sağlamak için bir miktar yardım sağlayacağını duyurdu. Son kabine toplantısının ardından kira yardımları gündem oldu.

Görüşmeler sonucunda kira yarımları ve hibe desteği ile ilgili tüm detaylar açıklandı. Planlanan kira yardımı bütçesinin öncelikle belirli sektörlerdeki esnaf ve zanaatkarlara sağlanacağı açıklandı. Alınan karara istinaden taksi şoförlerine, terzilere, restoran sahiplerine ve dolmuş işletmecisine sağlanacağı belirlendi. Kira yardımına nasıl başvurulur? Kira yardımlarından kimler yararlanabilir? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Pandemiden etkilenen ve mali sıkıntı yaşayan esnafa 1.000 lira hibe verileceği açıklandı, bu yöndeki karar resmi gazetede yayınlandı. Devlet yetkilileri, belirli koşullar altında kira yardımı ve kira hibeleri verilmesi için gerekli koşulları kamuoyuna duyurdu.

Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaflara kira yardımı müjdesini açıkladı. Açıklama ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sektörler kira gelirinden yararlanacak. Birçok sektörü içeren bu karar esnaflar için adeta sevindirici bir haber.

Bu yardımdan yararlanabilmek için esnaf ve zanaatkarlar belirli kira yardımı standartlarını karşılamalıdır.

Esnafa Kira Yardımı E-Devletten Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden işyerleri için kira yardımı başvurusunda bulunmak isteyenler aşağıdaki adımları izleyerek kira yardımı başvurusunda bulunabilirler:

Kira yardımı e-devlet aracılığıyla sağlanmaktadır.

Öncelikle e-devlete giriş yapmanız gerekiyor.

Giriş yaptıktan sonra, "hak sahibi ailelere kira yardımı " yazarak arama yapabilirsiniz.

Açılan sekmeden "Uygulamaya Git" seçeneğini tıklamanız gerekir.

Tüm bu adımları tamamladıktan sonra kişisel bilgilerinizi vermeniz istenecektir. Giriş yapmak istediğiniz uygulamanın bazı kişisel bilgilerinize erişmesi gerekiyor.

Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ediniz, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi varsa işleme devam etmeyiniz." uyarısı gelecek. Uyarıyı onayladıktan sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Esnafa Kira Yardımı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir

Başvuru Formu

Kimlik kartının aslı ve fotokopisi

Konut veya işyerinin bağımsız bölümünü gösteren tapu belgesinin aslı ve fotokopisi

Taşınmaza ait mevcut tapusunun tescili (yetkili birimden sorumlu kişi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş)

Adrese dayalı nüfus sicilinin aslı (Nüfus Bürosu'ndan alınmış, ıslak imza ile imzalanmalıdır)

Kamu bankalarına ait (IBAN) numaraları gösteren hesap defterlerinin kopyaları (mümkünse Ziraat Bankası ve Halk Bankası)

Esnaftan talep edilen belgeler;

Kira Yardımı Esnaf İçin Şartlar Nelerdir?

14 Aralık 2020'de kabine toplantısının ardından alınan karar sonucunda milyonlarca esnafa kira yardımı belirlendi. Cumhurbaşkanının açıklamasına göre, ‘Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz. Kabine Toplantısı’nda ele alacağız’ cümlesinin ardından gözler kabine toplantısının ardından konuşmaya çevrildi. Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında:

“Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.” diye açıkladı. Yine sözlerine şu şekilde devam etti “İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız.” İfadelerini kullandı.

Kira yardımı esnaf, kimleri kapsıyor sorusunun yanıtıysa;

Taksi işletmeleri,

Dolmuş,

Servis işletmeleri,

Pazarcıları,

Lokanta sahiplerini,

Kuaförleri,

Pansiyon sahiplerini,

Yurt işletmelerini,

Kreşleri,

Düğün salonu ve düğün organizasyon firmalarını kapsamaktadır.

Bununla ilgili başkan recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamadaysa;

“Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.” şeklinde olmuştur. Öte yandan tüm bu sektörlere ek olarak cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan turizm sektörü için de bir müjde vermiştir. Bu yönde yaptığı açıklama ise “Turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, hasılat payları, ecri misil ödeme sürelerini 1 yıl süreyle erteliyoruz. Ülkemizde hasta, ağır hasta ve vefat sayılarında azalmış olduğunu görüyoruz.” cümlelerini sarf etmiştir.” İfadelerini kullanmıştır.

Esnafa Kira Yarımdı Kimleri Kapsıyor?

Esnaflar için kira yardımı koşulu, belirli sektörlerde işyerlerinin bulunmasıdır. Yani kira yardımı ve kira hibe desteğinin her sektör yerine belirli sektörler için sağlanacağı belirtilmiştir. Bu sektörlerin belirlenmesindeki en büyük faktör, salgın sırasında yaşanan iş kesintisidir. Sosyal mesafenin ve yaygın bulaşıcılığın yaygın olduğu sektörler, uzun süre aktif olamadıkları için kira yardımı almaya hak kazanıyor.

Esnaf İçin Pandemi Kira Yardımı Ne Zaman Verilecek?

Coronavirüsü nedeniyle hiç çalışamayan veya sadece sınırlı sayıda müşteri kabul eden sektörler pandemi kiralama yardımı için başvurabilecek. Açıklamaya göre, bu sektörlerdeki pandemi kira yardımları belirli bir miktarı ve belirli bir süreyi kapsıyor, bu da uzun vadeli iş imkanı bulamayan işadamları için umut oluyor. Kabine toplantısının ardından kira yardımlarının verileceği açıklandı. Ancak, kira yardımlarının ne zaman sunulacağına dair net bir tarih yoktur. Resmi Gazete’de kira yardımlarının açıklanacağı tarih beklenmektedir.

Esnafa Kira Yardımı Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada kira yardım ücretinin belirlenmesi konusunda geniş kapsamlı bir konuşma yaptı. Bu nedenle pandemi sürecinden doğrudan etkilenen esnafa üç aylık 1.000 TL hibe desteği sağlanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklamanın detayları şöyle;

“Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran’a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz” ifadelerine yer vermiştir.

Desteğin yanı sıra esnaflara kira yardımı sağlanmaya devam edecek. Ancak kira yardımı elde etmek için salgından etkilenen sektörlere öncelik verilecek olup, kira yardımı miktarı şehirden şehire değişmektedir. Öneğin İzmir gibi büyük bir şehirdeki esnaf için 3 aylık kira yardımı 750 TL olarak belirlendi. Diğer illerdeki tüccarlar için bu tutar 500 Türk Lirası olarak belirlendi. Kira yardımı 3 ay sürecektir.