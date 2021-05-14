İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Binlerce kişiye en az 6000 TL ödeme yapılıyor! Başvuran alıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından anne ve babası hayatta olmadığı için yetim aylığı alan kadınlara evlendikleri durumundan SGK tarafından en az 6000 TL olmak şartıyla çeyiz yardımı ödemesi yapılıyor. Peki kimler ne kadar çeyiz yardımı alabiliyor?

14 Mayıs 2021 Cuma 12:03
Binlerce kişiye en az 6000 TL ödeme yapılıyor! Başvuran alıyor
Takip Et:

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından anne ve babası hayatta olmadığı için yetim aylığı alan kadınlara evlendikleri durumundan SGK tarafından en az 6000 TL olmak şartıyla çeyiz yardımı ödemesi yapılıyor.

Yetim aylığını 12 yada 24 aylık kısmı peşin olarak ödeniyor

Çeyiz yardımı ödemeleri hak sahiplerine evlendikleri takdirde aldıkları yetim aylığını 12 yada 24 aylık kısmı peşin olarak çeyiz yardımı olarak hesaplarına ödeniyor.

Dilekçe ile başvuru şart

Hak sahibi kadınların evlenmesi durumunda çeyiz yardımı ödemesini alabilmeleri için SGK'ya dilekçe ile başvuruda bulunması  gerekiyor.

Çeyiz yardımı parası tutarı nasıl hesaplanıyor?

Yetim aylığı alan kadınlar evlenmesi durumunda, yetim aylığı olarak aldığı maaşının 12 yada 24 katı peşin olarak hesaplarına aktarılıyor. Yani kişinin aldığı yetim aylığı tutarına göre çeyiz yardımı parasıda farklılık gösteriyor.

Çeyiz parası hesaplaması sigorta kollarına göre şöyle yapılıyor;

4A ve 4B sigorta kolu üzerinden yetim maaşı alanlar, aylıklarının 24 katına kadar evlenme ödeneği alma hakkına sahiptirler.

4C sigorta kolu aracılığı ile yetim aylığı alanların maaşlarının 12 katı üzerinden evlenme ödenekleri hesaplanır.

Çeyiz paraları ne zaman hak sahiplerine yatırılıyor?

Yetim aylığı alan kişi evlendiğinin SGK'ya dilekçe ile bildirmesi ve çeyiz yardımı ödemesi talep etmesi durumunda. Bu kişiye çeyiz yardımı ödemesi SGK tarafından en kısa süre içinde yapılıyor. Bu süre yoğunluğuna göre değişiyor ve çeyiz yardımı ödemeleri 10-15 gün süre içinde hak sahibinin hesabına ödeniyor.

 

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 12:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyiz YardımıSGKKimler çeyiz Yardımı Alır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?

Popüler Haberler

Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar? 2021 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Sefer kimdir? Yiğit Özşener hakkında bilgiler
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ebul Kasım karakteri kimdir? Emre Erçil nereli, yaşı kaç?
Milletvekili maaşları ne kadardır? Mayıs 2021
Seni Çok Bekledim dizisindeki Songül karakteri kimdir? Selen Domaç nereli, yaşı kaç?
Akrep dizisinde İpek karakterine Esila Umut hayat veriyor
Bugün hangi maçlar var? 14 Mayıs 2021 Cuma Hangi maç hangi kanalda?
Seni Çok Bekledim Osman Efe karakterini kim canlandırıyor? Şehsuvar Aktaş kimdir?
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.