Binlerce kişiye en az 6000 TL ödeme yapılıyor! Başvuran alıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından anne ve babası hayatta olmadığı için yetim aylığı alan kadınlara evlendikleri durumundan SGK tarafından en az 6000 TL olmak şartıyla çeyiz yardımı ödemesi yapılıyor.

Yetim aylığını 12 yada 24 aylık kısmı peşin olarak ödeniyor

Çeyiz yardımı ödemeleri hak sahiplerine evlendikleri takdirde aldıkları yetim aylığını 12 yada 24 aylık kısmı peşin olarak çeyiz yardımı olarak hesaplarına ödeniyor.

Dilekçe ile başvuru şart

Hak sahibi kadınların evlenmesi durumunda çeyiz yardımı ödemesini alabilmeleri için SGK'ya dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor.

Çeyiz yardımı parası tutarı nasıl hesaplanıyor?

Yetim aylığı alan kadınlar evlenmesi durumunda, yetim aylığı olarak aldığı maaşının 12 yada 24 katı peşin olarak hesaplarına aktarılıyor. Yani kişinin aldığı yetim aylığı tutarına göre çeyiz yardımı parasıda farklılık gösteriyor.

Çeyiz parası hesaplaması sigorta kollarına göre şöyle yapılıyor;

4A ve 4B sigorta kolu üzerinden yetim maaşı alanlar, aylıklarının 24 katına kadar evlenme ödeneği alma hakkına sahiptirler.

4C sigorta kolu aracılığı ile yetim aylığı alanların maaşlarının 12 katı üzerinden evlenme ödenekleri hesaplanır.

Çeyiz paraları ne zaman hak sahiplerine yatırılıyor?

Yetim aylığı alan kişi evlendiğinin SGK'ya dilekçe ile bildirmesi ve çeyiz yardımı ödemesi talep etmesi durumunda. Bu kişiye çeyiz yardımı ödemesi SGK tarafından en kısa süre içinde yapılıyor. Bu süre yoğunluğuna göre değişiyor ve çeyiz yardımı ödemeleri 10-15 gün süre içinde hak sahibinin hesabına ödeniyor.