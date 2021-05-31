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Binance'ın Ceo'sundan Elon Musk'a eleştiri

Kripto dünyasında çekişmeler sürüyor. Binance'ın sahibi olan Çinli Changpeng Zhao'dan, Elon Musk'a eleştiri geldi. Elon Musk,kripto madenciliğin elektrik tüketiminin doğaya zararlı olmasından, Bitcoin'le satış işlemlerini durdurmuştu. Binance Ceo'su Zhao ,Elon Musk hakkında ne tweet attı? İşte Binance Ceo'sundan ,Elon Musk'a elektrikli otomobil eleştirisi...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:36
Binance'ın Ceo'sundan Elon Musk'a eleştiri
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Kripto para piyasası keskin bir şekilde düşerken, kripto gündeminde olan isimler  sosyal medyada açıklamalarda bulunmaya devam etti.

Binance'in sahibi Changpeng Zhao ve milyarder işadamı Elon Musk hedefine koydu ve Tesla'yı önek olarak kullandı."Arabaları çalıştırmak için kullanılan elektrik çevre dostudur. Dünyanın en verimli finansal ağını çalıştırmak için kullanılan elektrik çevre sorunudur." İfadelerini kullandı.

Satışı durdurmuştu

Elon Musk, kripto para madenciliğinin büyük elektrik tüketimine sebep olmasından dolayı Bitcoin’le Tesla satın alma işlemlerini durdurduğunu bildirmişti.

 Musk geçtiğimiz günlerde Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileriyle bir araya geldi. Toplantının sonunda, enerji kullanımında şeffaflığı desteklemek ve küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma planlarını hızlandırmak için bir Bitcoin madencilik komitesi kurulmasına karar verildi.

Zhao açıklamalarına devam etti

Zhao,kripto konusunda yasaklar getiren ülkelere seslendi. Bu ülkelerin kripto para piyasasını tehdit olarak görmemesini dile getirdi. 


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:36
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Anahtar Kelimeler:
Elon MuskBinance CeoChangpeng Zhao Ve Elon Musk
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