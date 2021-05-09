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Binance yüzde 20 komisyon indirimi nasıl alınır? Binance komisyon indirim referans kodu

Son dönemde giderek yaygınlaşan kripto para borsacılığı en güvenilir olarak Binance üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Üstelik Binance üzerinden yapılan işlemlerde yüzde 20 komisyon indirimi de almak mümkün! Binance komisyon indirim referans kodu ile birlikte yüzde 20 daha az komisyon ödemesi yapabilirsiniz...

09 Mayıs 2021 Pazar 19:16
Binance yüzde 20 komisyon indirimi nasıl alınır? Binance komisyon indirim referans kodu
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Son dönemde kripto para borsasına olan ilgi büyük ölçüde artmış durumda. Her geçen gün daha fazla yatırımcının tercih ettiği kripto para borsasına milyarlarca dolarlık işlem hacmi giderek büyüyor. Türkiye’de de ortalama 2 milyon kullanıcı kripto para borsasında aktif bir şekilde yer alıyor.

Binance, Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen kripto para borsası olarak karşımıza çıkıyor. Düşük komisyon ücretleri ve kolay para transferi imkanı sunarak mobil uygulaması üzerinden hızlı ve güvenilir hizmet sunan Binance, kapsamındaki kullanıcılara yüzde 20 oranında indirim de sağlıyor. Bu indirimden faydalanabilmek için öncelikle Binance’ye üye olunması gerekiyor.

Binance nasıl üye olunur, Binance kayıt işlemleri, Binance kayıt nasıl yapılır?” sorularının yanıtlarını merak edenler için aşağıdaki kısımda Binance üye olma işlemlerini sizlerle paylaştık.

 

Binance üyelik adımları

Binance üye olma, Binance kayıt olma, Binance hesap açma işlemleri için bazı Binance üye olma adımları, Binance üye olma koşulları ve Binance üye olunması için gerekenlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öncelikle Binance üye olma işlemlerinin gerçekleştirileceği sayfaya gidilmesi gerekmektedir.

BİNANCE HESAP AÇMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

 

Bu bağlantıya basılması ardından açılan ekranda “komisyon indirimi oranınız %20” ifadesinin yazması gerekmektedir. Bu yazının yazmaması halinde indirimden faydalanılamamaktadır. Aşağıdaki kısımda Binance üyelik adımları, Binance kayıt aşamaları, Binance üye olmak için yapılması gerekenler sıralanmaktadır.

  • Öncelikle yukarıdaki bağlantı linkinden Binance kayıt olma işlemi gerçekleştirilmelidir.
  • E-posta ve şifre bilgilerinin belirlenmesi ardından isteğe bağlı referans kodunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kod yoksa indirimden yararlanılamamaktadır.
  • Hesap oluştur tuşuna basılması sonrasında girilen mail adresine bir onay postası gelecektir. Bu kodun ilgili alana girilmesi gerekmektedir.
  • Binance hesap oluşturma işlemi ardından Binance kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi lazımdır. Binance kimlik doğrulama işlemleri yapılmadığında para yatırma ve çekme gibi işlemler gerçekleştirilmemektedir.
  • Kimlik onayı için kimlik kartı, ehliyet ya da pasaport gibi seçeneklerden birinin seçilmesi ve ilgili bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

Binance komisyon indirim oranı nedir?

Binance kapsamında kripto para borsasında işlem yapılırken standart olarak %0.1 oranında komisyon ücreti alınmaktadır. Yapılan her işlem için ayrı ayrı kesilen bu komisyon ücreti referans linki üzerinden kayıt olunması halinde indirimli bir şekilde uygulanacaktır. Bu oran %20’lik indirimle birlikte %0.08 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Referans linkiyle Binance kayıt olma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ardından kullanıcılar sonsuza dek %20 oranında indirimde faydalanabilmektedirler. Bu sayede öneğin 180.000 liralık bir işlem için 180 TL komisyon ücreti ödemek yerine 144 TL komisyon ücreti ödenmesi yeterli oacaktır.

 

Binance hesabına para aktarma

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre Papara ve türevi aracılar üzerinden Binance’ye direkt olarak para aktarımına yasaklama getirildi. “Binance para aktarımı nasıl yapılır?” diye soran okurlarımız için Paribu, BtcTürk ya da BinanceTR üzerinden son derece kolay bir şekilde para aktarımı yapılabilmektedir.

 




Son Güncelleme: 09.05.2021 19:16
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