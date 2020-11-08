Bina güçlendirme ve yapılandırma uygulamaları maliyetleri

İzmir’de yaşanan deprem ile de önemi anlaşılan binaların güçlü temellerde bulunması hayati önem taşımaktadır. Binalarının depreme dayanıklı olmasını isteyen kişiler bina güçlendirme ve yapılandırma işlemleri ile binalarını güçlendirebilmektedir. Bu yöntemlerle binalar olası depremlerde daha dayanıklı olabilmektedir.

Bina güçlendirme işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle yapılması gereken bazı testler bulunmaktadır. Bu testlerin ardından binanın güçlendirmeye uygun olup olmadığı hangi malzemelerin kullanılması gerektiği gibi sonuçlara varılır. Güçlendirme işleminin doğru yapılması da önem taşımaktadır çünkü hayati önem taşıyan böyle bir konuda güçlendirme işleminin de doğru yapılması gerekmektedir.

Bina güçlendirme işlemi yapılırken farklı teknikler uygulanmaktadır. Bu teknikler şeklinde sıralanabilmektedir. Kolon mantolama, Kanat ekeme, Kiriş ve kolon Mantolama, Çelik mantolama, Betonarme mantolama, Eski ve yeni betonları kaynaştırma, Epoksi enjeksiyonu, Mantolama veya gömlek geçirme işlemleri. Bina güçlendirme işlemleri binanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Baştan bina inşa etmek gibi yürüyen işlemlerde binadan binaya değişen bir süre içinde işlem tamamlanmaktadır. Ayrıca eğer binada hasar var ise bu da süreyi etkileyebilmektedir.

Depremde Hasar Alan Binalara Güçlendirme İşlemi

Deprem sırasında hasar alan ve göçük çatlak gibi hasarlara sahip olan binalara da güçlendirme işlemi uygulanmaktadır. Binanın hasarının büyüklüğüne göre güçlendirme çalışmasının tekniği de değişebilmektedir. Depremde hasar alan binalar için gerekli test, değerlendirme ve analizlerin yapılmasının ardından güçlendirme işlemi uygulanmalıdır. Depremde hasar alan bütün binaların tadilat görmesi, depremde hasar alan binalarda oturulmaması gerekmektedir. Zaten güçsüz olan binalar en ufak bir sıkıntıda yerle bir olabilmektedir. Bu sebeple bina güçlendirme önemsenmesi gereken bir konudur.

Bir binanın ayakta durmasını sağlayan en önemli unsur olan kolonların sağlamlık kontrolü de büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin bulunduğu bölge dolayısıyla depremlerin sık yaşandığı bir coğrafyada bulunması vatandaşların da depreme her an hazırlıklı olmasını gerektirmektedir.

Bina Güçlendirme Fiyatları

Bina güçlendirme fiyatları binanın büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca bulunulan şehir de fiyatta değişikliğe neden olmaktadır. Güçlendirme işlemleri 50.000-100.000 TL arasında değişmektedir.

Bankaların pek çok depremde hasar alan binalarını güçlendirmek isteyen kişilere bina güçlendirme kredisi vermektedir. Akbank, Albaraka Türk, Altenatif Bank, QNB Finansbank, Denizbank, Halkbank, Garanti BBVA, Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Bankası, ING Bank, Şekerbank, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası bina güçlendirme kredisi veren bankalar arasında yer almaktadır. Bu bankalar 50.000 TL’ye varan %4 faiz oranlı 120 ay vadeli kredi imkanı sağlamaktadır.