Türkiye’nin ilk teknoloji mağazaları arasında yer alan ve uzun bir süredir ülkemizde büyük hizmetler verenetti. Dünya genelinde de uzun bir süredir faaliyet gösteren teknoloji mağazası Bimeks, iflas ettiğini açıkladı. Bimeks, yıllardır teker teker mağazalarını kapatıyordu. Uzun bir süredir iflas etmemek için büyük çaba gösteren Bimeks, daha fazla mücadele edemediği ve resmi karar sonrasında tarihin tozlu sayfalarına karıştı.

Şubat ayında verilen karar doğrultusunda iflas kararı alan şirket, son üç mağazasını da kapattı. 2018 yılında gelindiğinde sadece üç mağazası kalmıştı. 2013 yılında elektro world adlı firmayı satın alsa da daha fazla ayakta duramadı ve binlerce işçisini işten çıkarmak zorunda kaldı. Ayrıca borsadaki hisselerine de kaldırdı. Bu kararın ardından 32 yıl boyunca teknolojinin merkezi olan Bimeks iflas etti.