BİM Aktüel Katoloğunda Bu Hafta Neler Var? İşte 29 Mart 2022 Bim Aktüel Ürünleri...

Ucuza alışverişin en çok tercih edilen alışveriş alanlarından biri olan BİM'de bu hafta bulunan Aktüel ürünler herkesi heyecanlandıracak. Her hafta birbirinden farklı aktüel ürünü ile mutfaktan yatak odasına, elektronikten bahçeye pek çok ihtiyacımızı gideren BİM'de bu hafta neler var? İşte 29 Mart BİM aktüel ürün kataloğu...
Bim Market resmi sitesinde 29 Mart Bim aktüel kataloğu yayınlandı. Ürünlerin açığa çıkması ile pek çok kişi BİM aktüel ürün kataloğunu incelemeye aldı. Peki bu hafta BİM aktüel kataloğunda bizleri neler bekliyor? İşte mutfaktan, banyoya, bahçeden, yatak odasına kadar pek çok ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz BİM aktüel ürün katoloğunda bu hafta neler var? İşte birbirinden uygun ve farklı ürünler...
- Torku 500 gr Sade ve Kakaolu Helva 22,90 TL.
- Tat 1700 gr Domates Salçası Kavanoz 29,90 TL.
- Tat 1000 gr Bahçe Salatalık Turşusu 9,90 TL.
- Efsane 5 Kg Baldo Pirinç 62,90 TL.
- Saban 2,5 Kg Nohut 42,90 TL.
- Saban 2,5 Kg Kırmızı Mercimek 40,90 TL.
- Saban 2,5 Kg Pilavlık Bulgur 20,90 TL.
- Indomie 10×70 gr Noodle 26,90 TL.
- Pasta Veneta Makarna 7,90 TL.
- Ekmecik 500 gr Sebzeli Yumurtalı Erişte 11,90 TL.
- Ekmecik 500 gr Çorbalık Yumurtalı Erişte 9,90 TL.
- Cardella 500 gr Makarna 4,25 TL.
- Destan 450 gr İsot-Kırmızı Pul Biber 22,90 TL.
- Destan Baharat Çeşitleri 16,90 TL.
- Dr.Oetker 10’lu Hamur Kabartma Tozu ve 10’lu Vanilin 11,90 TL.
- Tat Ketçap 650 gr ve 560 gr Mayonez 24,90 TL.
- Birma 4×250 gr Margarin 29,90 TL.
- Ship Shak Yöresel Yemekler 24,90 TL.
- Sahan 450 gr Kuru Patlıcan Dolma 35,90 TL.
- Sahan 350 gr İçli Köfte 35,90 TL.
- Ekmecik 4×100 gr Simit 9,90 TL.
- Sahan 330 gr Beyran Çorbası 19,90 TL.
- Çıtırtat 400 gr Fıstıklı Soğuk Baklava & Cevizli Köy Baklavası 29,90 TL.
- Akdo 680 ml Sade Dondurma 25,50 TL.
- Toybox 3×5 gr Oyuncaklı Sakız 7,90 TL.
- Pink Panda 4×100 gr Vanilyalı Pembe Gofret 14,90 TL.
- Fiskat 4×30 gr Yerfıstıklı Krokan 7,90 TL.
- Tadelle 5×35 gr Çikolatalı Gofret 9,90 TL.
- Bruno 4×75 gr Muz Aromalı Kremalı Bisküvi 6,90 TL.
- Swiss Alps 100 gr Sütlü Çikolata 13,90 TL.
- Karina 100 gr Beyaz Çikolata 13,90 TL.
- Karina 100 gr Üzümlü ve Fındıklı Çikolata 13,90 TL.
- Karina 200 gr Yoğurt ve Çilekli Çikolata 26,90 TL.