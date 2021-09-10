İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir marketlerde bu ürünlerin satışı yasaklanıyor!
Son Dakika
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir...
Aşı olmayan çalışanlar için 6 Eylül’de PCR testi zorunluluğu başlıyor
Aşı olmayan çalışanlar için 6...
Eski MHP Milletvekili koronavirüs ilacını buldu
Son Dakika
Eski MHP Milletvekili koronavirüs ilacını...
Şenol Güneş'e 'istifa' sloganları
Şenol Güneş'e 'istifa' sloganları

Bill Gates, oteller zincirini satın aldı

Bill Gates gün geçtikçe zenginliğine zenginlik katıyor. Aşı, gen çalışmaları gibi birçok projede adı geçen Bill Gates son olarak Türkiye’de otelleri bulunan bir otel zincirini satın aldı. İşte detaylar…

10 Eylül 2021 Cuma 14:37
Bill Gates, oteller zincirini satın aldı
Takip Et:

Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Bill Gates, son dönemlerde aşı, gen ve dünya nüfusunu azaltma projeleri ile anılıyor. Bill Gates son olarak bir otel zincirini satın alacağı açıklandı. Bill Gates'in satın almak istediği oteller zincirinin iki şubesi Türkiye'de yer alıyor. Gücüne güç katmaya devam eden ünlü iş insanı son hamlesi ile merak konusu oldu. İşte detaylar...

Ünlü iş insanı Bill Gates’in  kendi yatırım şirketi olan Cascade Investment, Suudi Arabistan Prensi’nin Four Seasons otel hisselerinin yarısını satın alacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Four Seasons hisselerinin yarısını almak için 2.21 milyar dolar ödeneceği belirtildi.

Prens Talal’ın otellerinden Four Seasons’ın hisseleri için yapılan ödeme nakit olarak gerçekleşecek. 

Prens Talal’ın payı azaldı

Four Seasons’ın hisselerinin %23.75’inin satılması üzerine otellerin çoğunluk hissedarı Bill Gates oldu. 

Bill Gates %71.25 hisseye sahip iken otelin kurucusu ve başkanı Isadore Sharp’ın hisseleri %5 oldu.

Türkiye’de iki şubesi var

Prens Talal’ın otellerin Four Seasons’ın 47 ülkede 118 şubesi bulunuyor. Türkiye’de iki şubesi bulunan otellerden biri İstanbul Sultanahmet’te diğeri Beşiktaş’ta yer alıyor.



Son Güncelleme: 10.09.2021 14:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Four SeasonsBill Gates
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR geleceğin meslekleri eğitimi alanlara günlük 115 TL ödeme yapılacak
İŞKUR geleceğin meslekleri eğitimi alanlara günlük 115 TL ödeme yapılacak
2021 SGDP Kesinti ne kadar? Tescil kaydı sorgulama işlemleri
2021 SGDP Kesinti ne kadar? Tescil kaydı sorgulama işlemleri
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!

Popüler Haberler

11 Eylül 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 11 Eylül Cumartesi at yarışı programı
TJK 10 Eylül 2021 Cuma at yarışı sonuçları
VGM burs başvuruları ne zaman alınacak? 2021 VGM burs başvuru tarihleri
10 Eylül 2021 Cuma evde bakım maaşı yattı mı, hesabıma ne zaman para aktarılacak? Eylül 2021 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Nöbetçi Noter 11 Eylül 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 11 Eylül 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?
Rüyada misafirliğe gitmenin anlamı nedir?
Rüyada lokum yemek ne anlama geliyor? Rüyada lokum görmek iyi midir?
19 Eylül 2021 ALES sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
TRT Mahrem belgeseli oyuncuları kimlerdir?
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Kanal 7 Güz Masalı tekrar bölümleri ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?
29 Haziran 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Gönül Dağı 2. sezon ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon tarihi
La Casa De Papel 6. sezon olacak mı?
Sex Education 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Sex Education yeni sezondan fragman geldi
Pedagojik formasyon geri mi dönüyor? YÖK'ten açıklama geldi
Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir? Son dakika Palu ailesi davasında kararı
İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.