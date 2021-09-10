Bill Gates, oteller zincirini satın aldı

Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Bill Gates, son dönemlerde aşı, gen ve dünya nüfusunu azaltma projeleri ile anılıyor. Bill Gates son olarak bir otel zincirini satın alacağı açıklandı. Bill Gates'in satın almak istediği oteller zincirinin iki şubesi Türkiye'de yer alıyor. Gücüne güç katmaya devam eden ünlü iş insanı son hamlesi ile merak konusu oldu. İşte detaylar...

Ünlü iş insanı Bill Gates’in kendi yatırım şirketi olan Cascade Investment, Suudi Arabistan Prensi’nin Four Seasons otel hisselerinin yarısını satın alacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Four Seasons hisselerinin yarısını almak için 2.21 milyar dolar ödeneceği belirtildi.

Prens Talal’ın otellerinden Four Seasons’ın hisseleri için yapılan ödeme nakit olarak gerçekleşecek.

Prens Talal’ın payı azaldı

Four Seasons’ın hisselerinin %23.75’inin satılması üzerine otellerin çoğunluk hissedarı Bill Gates oldu.

Bill Gates %71.25 hisseye sahip iken otelin kurucusu ve başkanı Isadore Sharp’ın hisseleri %5 oldu.

Türkiye’de iki şubesi var

Prens Talal’ın otellerin Four Seasons’ın 47 ülkede 118 şubesi bulunuyor. Türkiye’de iki şubesi bulunan otellerden biri İstanbul Sultanahmet’te diğeri Beşiktaş’ta yer alıyor.



