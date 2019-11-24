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Beymen Black friday indirimleri olacak mı? Beymen kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Friday’de pek çok mağaza gibi Beymen’de de indirimler yapılacak. Beymen’in Kara Cuma indirimleri ve kampanyalarından haberdar olmak için mağazanın e-bültenine üye olabilirsiniz.

24 Kasım 2019 Pazar 02:35
Beymen Black friday indirimleri olacak mı? Beymen kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
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Black Friday bu yıl 29 Kasım Cuma’ya denk gelmektedir. Black Friday’de hemen hemen bütün markalarda büyük indirimler yapılmaktadır. Kara Cuma’da Beymen mağazalarında da büyük indirimler yapılacak.

Kara Cuma ABD’de Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma’da yapılmaktadır. Bu özel günde bütün markalarda inanılmaz indirimler yapılmaktadır. Beymen’de de Kara Cuma gününde büyük indirimler olacak.

Beymen Black Friday İndirimleri Ne Zaman Yapılacak?

Beymen geçtiğimiz yıllarda Black Friday indirimlerini 2 veya 3 gün önceden başlatmıştı. Black Friday’de Beymen mağazalarında Salı veya Çarşamba gününden indirimler başlayacak. Ancak yine de Beymen’den alışveriş yapacak kişilerin 25 Kasım Pazartesi gününden hazırlanması gerekir.

Beymen’den Black Friday Alışverişi Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kara Cuma tüm dünyada indirimlerin yapıldığı özel bir gündür. Bundan dolayı Kara Cuma’da alışveriş yapmak istiyorsanız acele etmeniz gerekebilir. Çünkü bu indirim gününde mağazaların stokları erkenden tükenmektedir.


Beymen’den de alışveriş yapmak için daha çabuk davranmanızda fayda var.

Beymen’de Black Friday’de Ne Kadar İndirimler Yapılır?

Geçtiğimiz senelerde Black Friday indirimleri kapsamında %35 indirim kodu, 1000 TL’ye kadar indirim ve %20 indirimler yapılmıştı. Ayrıca seçili ürünlerde %35 ila %40 arasında indirimler yapılmıştı. Bu Kara Cuma’da da Beymen mağazalarında benzer indirimlerin yapılması bekleniyor.

Beymen Mağazalarındaki Black Friday İndirimleri Nasıl Bulunur?

Beymen mağazalarından Kara Cuma’daki indirimlerden yararlanmak için mağazanın intenet sitesine üye olabilirsiniz. Bu sayede Kara Cuma’da Beymen mağazalarında yapılan indirimlerden haberdar olabilirsiniz.

Beymen Mağazalarından Black Friday Haricinde İndirimli Alışveriş Yapılabilir Mi?

Black Friday gününde Beymen mağazalarında büyük indirimler yapılsa da, normal zamanlarda da Beymen mağazalarında indirimler yapılmaktadır. Beymen’in indirimlerinden haberdar olmak için e-bültene kayıt olabilirsiniz.

Beymen Benzeri Hangi Mağazalarda Black Friday İndirimleri Yapılmaktadır?

Beymen gibi pek çok mağazada da Black Friday indirimleri yapılmaktadır. Beymen haricinde Trendyol, Morhipo, H&M, Mavi, U.S Polo Assn. Gibi markalarda da indirimler yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 24.11.2019 02:35
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