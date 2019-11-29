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Bershka Black friday indirimleri olacak mı? Bershka kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Friday’de Bershka mağazalarında da büyük indirimler olacak. Kara Cuma’da Bershka indirim fırsatları ve kampanyalardan haberdar olmak için mağazanın e-bültenine üye olabilirsiniz.

29 Kasım 2019 Cuma 01:32
Bershka Black friday indirimleri olacak mı? Bershka kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
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Black Friday’e sayılı günler kala mağazaların indirimleri için bekleyiş sürüyor. Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma’da kutlanmaktadır. Kara Cuma bu yıl 29 Kasım’a denk gelmektedir. Kara Cuma’da pek çok marka gibi Bershka da büyük indirimler yapacak.

Bershka Black Friday İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?

Bershka’nın Black Friday indirimleri 29 Kasım Cuma günü başlayacak. Bershka geçtiğimiz senelerde Kara Cuma kampanyalarını Perşembe günü saat 22:00’da başlatmıştı. Ancak bir sürprizle karşılaşmamak için haftanın başından itibaren indirimleri takip etmekte fayda var.

Bershka’dan Black Friday İndirimi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Black Frdiay’de en çok dikkat edilmesi gereken nokta acele etmektir. Bershka’dan Black Friday’de indirimli alışveriş yapmak için çabuk davranarak beğendiğiniz ürünleri satın almalısınız. Çünkü Kara Cuma’da pek çok marka gibi Bershka’nın stokları çabuk tükenebilir.

Bershka Mağazalarında Black Friday’de Ne Kadar İndirimler Olacak?

Geçtiğimiz senelerde Black Friday indirimleri Bershka mağazalarında da yapılmıştır. Bershka mağazalarında Black Friday’de %50’ye varan indirimler yapıldı. Bershka mağazalarında bu yılda da %50’ye varan indirimler yapılması bekleniyor.

Bershka Mağazalarındaki Black Friday İndirimlerinden Nasıl Haberdar Olabilirim?

Bershka mağazalarında Black Friday indirimlerinden haberdar olmak için, mağazanın intenet sitesine abone olabilir veya mağazaların sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Black Friday Haricinde Bershka Mağazalarından İndirimli Alışveriş Yapılabilir Mi?

Black Friday’de en büyük indirimler yapılsa da, bu özel gün haricinde de mağazalar kampanyalar düzenlemektedir. Bershka’nın Black Friday haricindeki indirimlerini öğrenmek için mağazanın e-bültenine abone olabilirsiniz.

Bershka Haricinde Hangi Mağazalarda İndirim var?

Black Friday’de Bershka’nın yanında pek çok marka ürünlerinde indirim yapmaktadır. Eğer aradığınız bir ürünü Bershka’dan satın alamdıysanız aşağıdaki mağazalara bakabilirsiniz:

- Trendyol


- H&M

- Morhipo

- Mango

- Beymen

- Mavi

- Pull and Bear

- Koton

- DeFacto

- Lidyana



Son Güncelleme: 29.11.2019 01:32
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