Bernard Arnault, dünyanın en zengin insanı oldu

Koronavirüs salgını birçok kişiyi fakirleştirdiği gibi birçoğunu da zenginleştirdi. Elon Musk, Bill Gates,gibi girişimciler salgın boyunca gelirlerine gelir kattılar.unvanı ise Space X’in patronu Elon Musk ile Amazon şirketinin sahibi Jeff Bezos arasında sürekli değişip duruyordu. Ancak ünlü Forbes dergisinin ‘’Dünyanın En Zengin İnsanları’’ listesine göre dünyanın en zengin insanı artık bu iki isim de değil. Bu unvanın yeni sahibi Louis Vuitton Moet Hennesy’nde genel müdür olan Benard Anault oldu. Anault, mal varlığını toplamda 186,3 milyar dolara çıkararak, 186 milyar dolarlık serveti olan Bezos’u ve 147,3 milyar dolara sahip olan Elon Musk’ı geride bırakarak ilk sırayı aldı.

Anault’un durumu göz alındığında pandemi koşullarında en çok alışverişin kozmetik ve giyim alanında olduğu anlaşılıyor. Fransız iş insanı, değeri 2020 yılının Mart ayında 76 milyar dolar olan LVMH şirketini 24 Mayıs 2021 itibariyle 186,3 milyar dolara çıkardı.