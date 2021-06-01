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Bendevi Palandöken kademeli normalleşme takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kademeli normalleşme kararlarını açıklamasından sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, değerlendirmede bulundu.

01 Haziran 2021 Salı 00:05
Bendevi Palandöken kademeli normalleşme takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kademeli normalleşme kararlarını açıklamasından sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, değerlendirmede bulundu. Normalleşme kararlarıyla, ekonomide canlanma ve rahatlama olacağını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son alınan kararların başta esnaf ve sanatkârlar olmak üzere koronavirüs salgını nedeniyle iş yerleri kapalı olan ve iş yapamayan 2 milyon vatandaş adına olumlu gelişmelerin olduğunu açıkladı. Bu kararla esnafın iş yerlerinin açılacağını ve ekonomide canlanma ile birlikte rahatlama yaşanacağını vurgulayan Bendevi Palandöken en önemlisi işsiz kalan binlerce kişinin yeniden işine kavuşmanın sevincini yaşayacağını bildirdi. Ülke genelinde 84 milyon kişinin rahat bir nefes alacağını dile getiren Bendevi Palandöken: "Kararın alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen kabine üyelerine ve bilim kuruluna teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenKademeli NormalleşmeEkonomi
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