Belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı

Devlete olan borçların yapılandırmasına ilişkin yasa yürürlüğe girerken, yapılandırma başvuruları 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek. Yapılandırma kapsamında belediyeye olan borçlarda yapılandırılacak.

Düzce Belediyesi yapılandırma kapsamında borçların taksitli ve peşin olarak yapılandırılacağını açıkladı. Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada başvuruların Mali Hizmetler Müdürlüğüne 31 Aralık tarihine kadar başvurularını yapmaları istendi. Yapılandırma kapsamında Emlak, eğlence, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, su, ecrimisil ve kira alacakları ile cezalı hal rüsumları borçları yapılandırılacak.

Belediyelerin yanı sıra devlete olan tüm borçlarda yapılandırılıyor. Yapılandırmalar için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak açıklandı.