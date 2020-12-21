İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

Belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı

Belediyeye borcu olan vatandaşların peşin veya taksitli olarak yapılandırma imkanı sağlanıyor. Düzce Belediyesi borcu olan vatandaşların başvurularını yılsonuna kadar tamamlamalarını istedi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:03
Belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Takip Et:

Devlete olan borçların yapılandırmasına ilişkin yasa yürürlüğe girerken, yapılandırma başvuruları 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek. Yapılandırma kapsamında belediyeye olan borçlarda yapılandırılacak.

Düzce Belediyesi yapılandırma kapsamında borçların taksitli ve peşin olarak yapılandırılacağını açıkladı. Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada başvuruların Mali Hizmetler Müdürlüğüne 31 Aralık tarihine kadar başvurularını yapmaları istendi. Yapılandırma kapsamında Emlak, eğlence, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, su, ecrimisil ve kira alacakları ile cezalı hal rüsumları borçları yapılandırılacak.

Belediyelerin yanı sıra devlete olan tüm borçlarda yapılandırılıyor. Yapılandırmalar için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak açıklandı.



Son Güncelleme: 21.12.2020 15:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YapılandrımaBorçBelediye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pakdemirli'den balıkçılara müjde! Yardım tarihi açıklandı
Bakan Pakdemirli'den balıkçılara müjde! Yardım tarihi açıklandı
Elektrik borcu olanlar dikkat! EPDK, 3 ay kesilmeyeceğini duyurdu
Elektrik borcu olanlar dikkat! EPDK, 3 ay kesilmeyeceğini duyurdu
2021 TOKİ projeleri kapsamında 35 ilde konutlar satışa sundu
2021 TOKİ projeleri kapsamında 35 ilde konutlar satışa sundu
Tarım Kredi Borçları İcra ve Hacizleri durduruldu
Tarım Kredi Borçları İcra ve Hacizleri durduruldu
Merkez Bankası iskonto faiz oranını ve avans işlemlerindeki faiz oranını güncelledi
Merkez Bankası iskonto faiz oranını ve avans işlemlerindeki faiz oranını güncelledi
Merkez Bankası'ndan faizlerde güncelleme kararı!
Merkez Bankası'ndan faizlerde güncelleme kararı!

Popüler Haberler

Kamu bankaları 2021 öncesi faiz indirimi açıklaması yaptı! Bankalar, ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri faiz oranlarını güncelledi.
Exxen'in yeni projesi Gibi'nin oyuncu kadrosu belli oldu
Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut geri dönecek mi?
Türk Telekom internet nereye şikayet edilir?
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2020
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2020 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
İkea kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2020 İKEA çalışma günleri
1200 ATT ve 1200 ambulans şoförü alınacak!
SGK harekete geçti Covid-19'da meslek hastalığı kabul edildi
21 Aralık 2020 günlük burç yorumları
2020 POMEM alımı olacak mı? 2020 POMEM başvuru şartları
Mevlid Kandili 2019 ne zaman? Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili ibadetleri
Battlefield yeni oyunu ne zaman çıkacak? Yeni Battlefield oyununun gereksinimleri ve fiyatı hakkında bilgiler
Squat hareketi nedir? Doğru squat nasıl yapılır? Squatın faydaları ve çalıştırdığı kas grupları
Yemin Dizisi Azeri kız kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Shahbazova hakkında bilgiler
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?
Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak? Eş-Çocuk yardımı emeklilere de gelecek mi?
Sevgiliye alınabilecek yılbaşı hediyesi fikirleri
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 kadrosunda yer alacak isimler belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.