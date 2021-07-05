Bekçi maaşları Temmuz 2021 zammı ve güncel bekçi maaşları

Temmuz ayında memurlara ve emeklilere uygulanacak zam merakla bekleniyordu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranıyla memurların % kaç zam alacağı belli oldu. Memurlar ve emekliler %8,45 oranında zam alacak. Bu zam oranıyla bekçilik maaşının ne kadar olduğu araştırılıyor. Temmuz zammıyla birlikte bekçi maaşı ne kadara yükseldi?

2021 Temmuz bekçi maaşları

%8,45’lik zam oranıyla birlikte Temmuz ve Ocak ayı arasındaki zamlı maaşlar belirlendi. Yeni maaşlar bu zam oranıyla birlikte yatacak. Bu zam oranı bekçi maaşlarına 300 TL ve 430 TL arasında etki edecek. Bekçi maaşları mezuniyet türüne göre de değişmektedir. İlköğretim mezunu bekçi en az 5 bin TL maaş alacak. Lise mezunu ise 5186 TL maaş alacak. Üniversite mezunu ve KPSS’ye girmiş bekçi ise 5421 TL maaş alması bekleniyor. Zamlı ilk maaşlar Temmuz sonunda bekçilerin hesabına yatırılacak.