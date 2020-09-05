BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından tüketici kredileriyle ilgili olarak önemli bir düzenleme geldi.

Tüketici kredilerinde ki vade oranı geçtiğimiz dönemde BDDK tarafından 36 aydan 60 aya yükseltilmişti..

BDDK yapmış olduğu duyuruda 60 ay olan tüketici kredilerinde ki maksimum sürenin tekrardan 36 aya düşürüldüğünü açıkladı

BDDK'nın konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının altmış aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir."