Bazı meslek grubunda çalışanlara 4 bin TL maaş verilecek! Yeni düzenleme ile asgari ücret artıyor

Gün geçtikçe hayat şartları ve geçim zorluğu artmaktadır. Bazı meslek grupları bu konuda diğer mesleklerde çalışanlara göre maaş anlamında daha şanslıdır. Bu kişiler aylık olarak 3.500 TL ve üzeri maaş almaktadır.

Asgari ücretli çalışanlara bekledikleri müjdeli haber geldi!

Asgari ücretli çalışanlar için beklenen zam açıklaması yapıldı. Asgari ücrete çalışan kişilere 15,3 oranında yapılacak iyileştirme ile birlikte daha iyi maaş verilecek. Meslek gruplarına göre şekillenecek olan maaş zamlarında işin zorluğuna göre asgari ücrete önemli bir artış sağlanacak. Bu şekilde kişilerin çalışma kalitesinin de yükseltilmesi bekleniliyor.

Hangi mesleklerin maaşları daha yüksek olacak, mesleklere göre asgari ücret tarifesi nasıl uygulanacak?

Siyasi partiler tarafından düzenlenmeye çalışan maaş zamları ile ilgili meslek grubu listesi hakkında bir açıklama yapılmadı. Asgari ücretinde farklı ücret ödemelerine geçilecek. Bu yeni düzen ile birlikte kişilerin meslek gruplarına göre asgari ücretleri değişik şekilde belirlenecek. Bu düzenlemeye göre döner ustaları ve inşaat işçilerinin asgari ücreti yüksek olacak.

Yasalaşması beklenen yeni düzenleme ile birlikte 3.500 TL ile 4.000 TL arasında asgari ücret ödemesi yapılabilecek. Bu ücretler meslek gruplarına göre değişiklik gösterecek. Konu hakkında detaylar henüz belli olmazken, siyasi partiler patronlar ile görüşecek ve düzenlemenin son noktası konulacak.

2021 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

2021 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı herkes tarafından merak edilmektedir. Birçok kişi pandemi süreci ile birlikte asgari ücretin diğer yıllara göre daha çok zam almasını bekliyor. İşçi sendikaları ve işveren sendikaları yeni maaş zamları ile ilgili araştırmalar sürdürüyor. Konu hakkında düzenlemeleri takip eden sendikalar, zammın yüksek düzeyde olması için çaba sarf ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşme düzenleyecek olan sendikalar, maaşlar hakkında işçi ve işverenlerin isteklerini Bakanlığa bildirecek. Aralık ayında yapılması beklenen görüşme ile birlikte gelecek yıl yapılması beklenen zam tutarının netleşeceği konuşuluyor. Asgari ücretle çalışan kişilere yapılacak zammın en fazla 400 TL olması bekleniyor.