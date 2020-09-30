İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürme yaptığı planı iddiası dehşete düşürdü
Son Dakika
Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın...
Dağlık Karabağ'a ziyaret düzenleyen Ermenistan Savunma Bakanı'nın tedirgin halleri gündem oldu
Dağlık Karabağ'a ziyaret düzenleyen Ermenistan...
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin tutukluluğuna yapılan itiraza ret geldi!
Son Dakika
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin...
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmata el konuldu
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya...

Bazı meslek grubunda çalışanlara 4 bin TL maaş verilecek! Yeni düzenleme ile asgari ücret artıyor

Bazı meslek gruplarında çalışan kişilerin asgari ücretinin 4 bin TL olması için çalışmalar sürüyor. Yeni düzenleme ile birlikte bazı meslek grupları 4 bin TL'lik asgari ücrete sahip olabilir.

30 Eylül 2020 Çarşamba 15:16
Bazı meslek grubunda çalışanlara 4 bin TL maaş verilecek! Yeni düzenleme ile asgari ücret artıyor
Takip Et:

Gün geçtikçe hayat şartları ve geçim zorluğu artmaktadır. Bazı meslek grupları bu konuda diğer mesleklerde çalışanlara göre maaş anlamında daha şanslıdır. Bu kişiler aylık olarak 3.500 TL ve üzeri maaş almaktadır.

Asgari ücretli çalışanlara bekledikleri müjdeli haber geldi!

Asgari ücretli çalışanlar için beklenen zam açıklaması yapıldı. Asgari ücrete çalışan kişilere 15,3 oranında yapılacak iyileştirme ile birlikte daha iyi maaş verilecek. Meslek gruplarına göre şekillenecek olan maaş zamlarında işin zorluğuna göre asgari ücrete önemli bir artış sağlanacak. Bu şekilde kişilerin çalışma kalitesinin de yükseltilmesi bekleniliyor.

Hangi mesleklerin maaşları daha yüksek olacak, mesleklere göre asgari ücret tarifesi nasıl uygulanacak?


Siyasi partiler tarafından düzenlenmeye çalışan maaş zamları ile ilgili meslek grubu listesi hakkında bir açıklama yapılmadı. Asgari ücretinde farklı ücret ödemelerine geçilecek. Bu yeni düzen ile birlikte kişilerin meslek gruplarına göre asgari ücretleri değişik şekilde belirlenecek. Bu düzenlemeye göre döner ustaları ve inşaat işçilerinin asgari ücreti yüksek olacak.

Yasalaşması beklenen yeni düzenleme ile birlikte 3.500 TL ile 4.000 TL arasında asgari ücret ödemesi yapılabilecek. Bu ücretler meslek gruplarına göre değişiklik gösterecek. Konu hakkında detaylar henüz belli olmazken, siyasi partiler patronlar ile görüşecek ve düzenlemenin son noktası konulacak.

2021 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

2021 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı herkes tarafından merak edilmektedir. Birçok kişi pandemi süreci ile birlikte asgari ücretin diğer yıllara göre daha çok zam almasını bekliyor. İşçi sendikaları ve işveren sendikaları yeni maaş zamları ile ilgili araştırmalar sürdürüyor. Konu hakkında düzenlemeleri takip eden sendikalar, zammın yüksek düzeyde olması için çaba sarf ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşme düzenleyecek olan sendikalar, maaşlar hakkında işçi ve işverenlerin isteklerini Bakanlığa bildirecek. Aralık ayında yapılması beklenen görüşme ile birlikte gelecek yıl yapılması beklenen zam tutarının netleşeceği konuşuluyor. Asgari ücretle çalışan kişilere yapılacak zammın en fazla 400 TL olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 30.09.2020 15:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret4 Bin TL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı

Popüler Haberler

Yeni Hayat dizisi neden erken final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Hande Kazanova kimdir? ünlü astroloğun hayatı hakkında detaylı bilgiler
Hırdavat sektöründe bayilik verenler 2020
Bazı meslek grubunda çalışanlara 4 bin TL maaş verilecek! Yeni düzenleme ile asgari ücret artıyor
Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir? 2020 torun bakım aylığı
Günlük burç yorumu 1 Ekim 2020 Perşembe ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2020
27103 numaralı teşvik işçi ve işveren hakkında hangi yükümlülükleri içermektedir? Başvuru şartları nelerdir?
Türk telekom 10 gb internet nasıl yapılır? 2020
Memurlar işlerine ek olarak hangi iş kollarında çalışabilir?
Kuşburnunun sağlığa faydaları nelerdir? Kuşburnu faydaları ve besin değerleri
Emekli promosyon ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak? Emekliler promosyonları ne zaman çekecek?
Kuruluş Osman Gündüz kimdir? Gerçek adı nedir? Emre Basalak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
E-okul vbs giriş ile devamsızlık ve sınav notu sorgulama ve öğrenme
Hacker filminin konusu nedir? Hangi oyuncular oynuyor? Show Tv'de bu akşam Hacker filmi
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Malta güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2020
Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir? 2020
Ek5 tarım sigortası ödenmezse ne olur? 2020 Ek5 tarım sigortası hangi bankalara yatırılır?
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hazar Ergüçlü kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alevlerin Ardından dizisinin Ali'si Toprak Can Adıgüzel'in hayat hikayesi!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.