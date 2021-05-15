Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi

Yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle bu sene Ramazan Bayramı tam kapanma süreci içinde geçti. AyrıcaCumhurbaşkanlığı genelgesiyle Ramazan Bayramı öncesinde 10-11 ve 12 Mayıs günlerininde tatil ilan edilmesiyle birlikte Türkiye 9 günlük Ramazan bayramı tatiline girdi.

3,5 günlük ilave ücret ödemesi yapılacak

Ancak ülkemizde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresinde bir çok sektör çalışmaya devam etti ve binlerce çalışan tatil süresi boyunda evlerinden yada bulundukları yerlerden çalışmaya devam etti. Bu kapsamda süre içinde çalışan yüz binlerce işçiye ilave mesai ödemesi yapılacak. Özellikle 3 gün süren Ramazan Bayramı ve yarın gün süren arefe günü için çalışan kişiler 3.5 günlük süre için ilave ücret ödemesi alacak.

En Az 350 TL Ek Ödeme İmkanı

Yapılacak olan 3,5 günlük ilave ücret ödemesi 2021 Asgari ücrete göre hesaplandığında bu tutarın en az 350 TL olması bekleniyor. Günlük brüt ücret üzerinden hesaplanan ilave ücret ödemesi 3,5 günlük ramazan bayramı resmi tatilinde çalışan yüz binlerce işçinin hesaplarına ödenecek. Günlük brüt ücretin 120 TL ve net ücretin ise 95 TL olduğu asgari ücretle çalışan kişilere 350 TL'lik ilave ücret ödemesi iş verenler tarafından hesaplara yatırılacak.