İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Sorusu Kabine toplantısı sonrası cevap bulacak!
Son Dakika
Kurban Bayramı tatili kaç gün...

Bayram ikramiyeleri yattı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak

Kurban Bayramı öncesi emeklilerin gözü ikramiye ödemelerine çevrildi. 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak merak ediliyor. Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:45
Bayram ikramiyeleri yattı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak
Takip Et:

Kurban Bayramına az bir süre kala milyonlarca emeklinin gözü emekli ikramiyelerine çevrildi. Son yıllarda başlatılan uygulamaya göre bayramlarda emekli vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılıyor. Kurban Bayramı’nda da emeklilere ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı.

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yatacağı gündeme getirdi. Kurban Bayramı ödemelerinin ne zaman yatacağına ilişkin açıklama geldi.

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli ikramiye ödemeleri Bağkur ve SGK emeklileri ile Emekli Sandığı’ndan emekli olanların maaş tahsis numaralarının son rakamına göre ödemeleri yapılıyor. Buna göre ödemeler şu şekilde;

9 olanlar her ayın 17’sinde,

7 olanlara her ayın 18’inde,

5 olanlara her ayın 19'unda,

3 olanlara her ayın 20’sinde,

1 olanlara her ayın 21’inde,

8 olanlara her ayın 22’sinde,

6 olanlara her ayın 23'ünde,

4 olanlara her ayın 24’ünde,

2 olanları her ayın 25’inde,

0 olanlara her ayın 26’sında.

Bağkur emekli ödemeleri ise aşağıdaki gibi gerçekleşecek;

9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde


Son Güncelleme: 12.07.2021 15:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKÖdemeIkramiyEmekli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haziran 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Haziran 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
E-fatura nasıl kullanılır? Hangi firmalar e faturaya geçmek zorunda?
E-fatura nasıl kullanılır? Hangi firmalar e faturaya geçmek zorunda?
Emekli promosyonu fazla veren bankalar ve banka emekli promosyonları miktarı 2021
Emekli promosyonu fazla veren bankalar ve banka emekli promosyonları miktarı 2021
Hangi bankalar emekli maaşına promosyon veriyor? 2021 Bankaların emekli maaşı promosyon miktarı
Hangi bankalar emekli maaşına promosyon veriyor? 2021 Bankaların emekli maaşı promosyon miktarı
Gelir vergisi neden ve ne zaman ödenir? 2021
Gelir vergisi neden ve ne zaman ödenir? 2021
Arnavutluk’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Arnavutluk asgari ücret fiyatları
Arnavutluk’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Arnavutluk asgari ücret fiyatları

Popüler Haberler

E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Mpax Coin battı mı? Mpax Coin ne oldu?
Zilhicce ayı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?
Zilhicce ayı 10. gününde çekilecek tesbihler ve dualar
Kefaret dizisinden final kararı
FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı
Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?
Kurban tatili 11 gün olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
Torku No On nasıl bir içecek? Torku NO ON içindekiler ve fiyatı
Gelinim Mutfakta sunucusu Demet Akalın mı olacak?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır?
Masumlar Apartmanı dizisinde Ege karakterini Emir Özden canlandırıyor
Fox TV'de 30 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Fox TV 30 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
29 Haziran 2021 Salı günü Show TV yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.