Bayram ikramiyeleri yattı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak

Kurban Bayramına az bir süre kala milyonlarca emeklinin gözü emekli ikramiyelerine çevrildi. Son yıllarda başlatılan uygulamaya göre bayramlarda emekli vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılıyor. Kurban Bayramı’nda da emeklilere ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı.

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yatacağı gündeme getirdi. Kurban Bayramı ödemelerinin ne zaman yatacağına ilişkin açıklama geldi.

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli ikramiye ödemeleri Bağkur ve SGK emeklileri ile Emekli Sandığı’ndan emekli olanların maaş tahsis numaralarının son rakamına göre ödemeleri yapılıyor. Buna göre ödemeler şu şekilde;

9 olanlar her ayın 17’sinde,

7 olanlara her ayın 18’inde,

5 olanlara her ayın 19'unda,

3 olanlara her ayın 20’sinde,

1 olanlara her ayın 21’inde,

8 olanlara her ayın 22’sinde,

6 olanlara her ayın 23'ünde,

4 olanlara her ayın 24’ünde,

2 olanları her ayın 25’inde,

0 olanlara her ayın 26’sında.

Bağkur emekli ödemeleri ise aşağıdaki gibi gerçekleşecek;

9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde