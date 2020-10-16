Bayilerin Ekim 2020 sıfır araç kampanyaları!

Sıfır otomobillere gelen ÖTV zammı ve bankaların faiz oranlarını aşağıya çekmesiyle birlikte sıfır araçlar cep yakmaya başladı. Bu süreçte otomobil bayileri harekete geçerek bazı modellerde faiz oranlarını yüzde 0.89’a çekti. 31 Ekim günü sona erecek kampanyalarla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Taşıt kredilerinde faiz oranlarını yükselten bankalar sebebiyle satışları artırmak isteyen firmalar da kredi ve araç kampanyalarını yenileme kararı aldılar. Ekim ayında araba almak isteyen vatandaşlar merakla en ucuz taşıt kampanyalarını araştırmaya başladı.

Pandemi sürecinde satış rekorlarını alt üst eden satış rakamları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Normalleşme sürecine karşın arabalara talep artış göstermeye devam ediyor.

Ekim 2020 Opel kampanyaları

Combo Cargo, Yeni Corsa için 45.000 TL kredi 15 ay vade seçeneği ile yüzde sıfır faizli,

Astra Sedan, Yeni Astra HB, Crossland X için 50.000 TL kredi 15 ay vade ve yüzde 0.89 faizli,

Insignia için 70.000 TL kredi 15 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi kullandırılmaktadır.

Ekim 2020 KIA kampanyaları

KIA Rio ve Stonic için 50.000 TL kredi 18 ay vade ve yüzde 0.89 faiz oranıyla,

KIA Seed CW ve Ceed için 70.000 TL kredi 18 ay vade ve yüzde 0.89 faiz oranıyla,

KIA Sportage için 100.000 TL kredi 18 ay vade ve yüzde 0.89 faiz oranıyla kullandırılmaktadır.

Ekim 2020 ucuz taşıt kampanyaları

2020 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 106.900 TL,

2020 Easy 1.3 Multijet 95 HP 133.367 TL,

2020 Easy 1.6 Multijet 120 HP DCT 178.900 TL,

2020 Lounga Plus 1.6 Multijet 120 HP 189.900 TL,

2020 Fiat Pop 1.3 Multijet 95 HP 152.900 TL’den satışa sunuluyor.