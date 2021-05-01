Başvurular E-devlet üzerinden yapılıyor! En az 2000 TL destek ödemesi yapılıyor

Küresel çapta yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara her gün yeni destek ödemesi kararları geliyor.
Özellikle bu süreçte kepenk indirmek zorunda kalan esnafların bir nebze de olsa ekonomik olarak rahatlamaları sağlamak içinde en az 2000 TL ciro kaybı destek ödemesi yapılıyor ve vatandaşlar bunu için e-devlet üzerinden başvurularını yapması gerekiyor.
HANGİ İŞLETMELERE CİRO KAYBI ÖDEMESİ YAPILIYOR?
CİRO KAYBI DESTEĞİ NE KADAR?
E-devlet üzerinden 30 Mayısıs 2021 tarihine kadar yapılacak başvurularda ciro kaybı destek ödemesi olarak ödenen tutar en az 2000 TL en fazla ise 40 bin TL olarak ödeniyırç
Son Güncelleme: 01.05.2021 11:17