Başvurular E-devlet üzerinden yapılıyor! En az 2000 TL destek ödemesi yapılıyor

Küresel çapta yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara her gün yeni destek ödemesi kararları geliyor.

Özellikle bu süreçte kepenk indirmek zorunda kalan esnafların bir nebze de olsa ekonomik olarak rahatlamaları sağlamak içinde en az 2000 TL ciro kaybı destek ödemesi yapılıyor ve vatandaşlar bunu için e-devlet üzerinden başvurularını yapması gerekiyor.

HANGİ İŞLETMELERE CİRO KAYBI ÖDEMESİ YAPILIYOR?

Konuyla ilgili olarak resmi gazetede Şubat ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre korona virüs ile mücadele kapsamında hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi için işyerlerinde ki faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren ve KDV vergisi mükellefiyeti olan işyerlerine 2019 yılında gerçekleştirdikleri cirosu 3 milyon TL ve altında olan iş yerlerinin 2019 yılındaki cirosuna oranla 2020 yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmelere ciro kaybı desteği ödemesi yapılıyor.

CİRO KAYBI DESTEĞİ NE KADAR?

E-devlet üzerinden 30 Mayısıs 2021 tarihine kadar yapılacak başvurularda ciro kaybı destek ödemesi olarak ödenen tutar en az 2000 TL en fazla ise 40 bin TL olarak ödeniyırç