İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...

Başvurular E-devlet üzerinden yapılıyor! En az 2000 TL destek ödemesi yapılıyor

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle binlerce vatandaşa e-devlet üzerinden yapılacak başvuru ile en az 2000 TL ciro kaybı destek ödemesi yapılıyor. En 2000 TL ciro kaybı destek ödemesi almak isteyen vatandaşlar e- devlet üzerinden 31 Mayısıs 2021 tarihine kadar başvurularını yapmak zorunda.. İşte detaylar.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:17
Başvurular E-devlet üzerinden yapılıyor! En az 2000 TL destek ödemesi yapılıyor
Takip Et:

Küresel çapta yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara her gün yeni destek ödemesi kararları geliyor.

Özellikle bu süreçte kepenk indirmek zorunda kalan esnafların bir nebze de olsa ekonomik olarak rahatlamaları sağlamak içinde en az 2000 TL ciro kaybı destek ödemesi yapılıyor ve vatandaşlar bunu için e-devlet üzerinden başvurularını yapması gerekiyor.

HANGİ İŞLETMELERE CİRO KAYBI ÖDEMESİ YAPILIYOR?

Konuyla ilgili olarak resmi gazetede Şubat ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre korona virüs ile mücadele kapsamında hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi için işyerlerinde ki faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren ve KDV vergisi mükellefiyeti olan işyerlerine 2019 yılında gerçekleştirdikleri cirosu 3 milyon TL ve altında olan iş yerlerinin 2019 yılındaki cirosuna oranla 2020 yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmelere ciro kaybı desteği ödemesi yapılıyor.

CİRO KAYBI DESTEĞİ NE KADAR?

E-devlet üzerinden 30 Mayısıs 2021 tarihine kadar yapılacak başvurularda ciro kaybı destek ödemesi olarak ödenen tutar en az 2000 TL en fazla ise 40 bin TL olarak ödeniyırç

 

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 11:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CİRO KAYBI ÖDEMESİDestek ödemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto para için yeni düzenlemeler geldi!
Kripto para için yeni düzenlemeler geldi!
Kapıda ödeme olan alışveriş siteleri hangileridir? Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor kapıda ödeme seçeneği var mı?
Kapıda ödeme olan alışveriş siteleri hangileridir? Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor kapıda ödeme seçeneği var mı?
TEB personel alımı yapacak! TEB personel alım şartları
TEB personel alımı yapacak! TEB personel alım şartları
Devletten esnafa 30-75 bin TL faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi destek paketi şartları nedir?
Devletten esnafa 30-75 bin TL faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi destek paketi şartları nedir?
Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta? Ripple XRP dava sonucu belli oldu mu?
Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta? Ripple XRP dava sonucu belli oldu mu?
Ciro kaybı desteği uzatıldı mı? Ciro kaybı desteği ne kadar, kimlere verilir?
Ciro kaybı desteği uzatıldı mı? Ciro kaybı desteği ne kadar, kimlere verilir?

Popüler Haberler

1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
Sürü yöneticisi sertifikası nasıl alınır? 2021 çoban desteği kimler alabilir?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Grip aşısı SGK karşılıyor mu? Grip aşısı SGK ödeme şartları
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz nasıl çözülür?
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru yolları
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
Emekli kaplıca tedavi ücretini devlet karşılıyor mu? 2021 Kaplıca tedavisi şartları neler?
e-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi şartları nelerdir?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
TV 8 canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İnstagram hesap kalıcı silme ve kapatma nasıl yapılır? Telefondan Instagram hesabı kalıcı, geçici silme linkleri
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 1 Mayısıs 2021
Evde cevizli baklava nasıl yapılır? Şerbet kıvamı ve miktarı nasıl olmalıdır?
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Ptt'de kargo kaç günde gelir? 2021 Ptt'de kargo kaç gün duruyor?
Payitaht Abdülhamit yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
Telefondan aile hekimi değiştirme nasıl olur? 2021 İnternetten aile hekimi değiştirme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.