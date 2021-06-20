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Başvuru yapan herkesin hesabına her ay 1.657 TL yatırılıyor!

Engelli olan akraba veya aile bireyine bakmakla yükümlü herkesin başvuru yapmaları halinde her ay hesaplarına 1.657 TL ödeme yapılıyor. Bakım aylığı için gerekli olan şartın ise en az yüzde 50 engeli olduğuna dair bir sağlık kurulu raporu gerekiyor.

20 Haziran 2021 Pazar 14:47
Başvuru yapan herkesin hesabına her ay 1.657 TL yatırılıyor!
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Engelli vatandaşların topluma kazandırılması için ilk olarak temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Daha sonra yoksulluk riski ile karşılaşmamaları için de bakımlarıyla ilgili destek sağlanması..

Engelli akraba veya aile bireylerinin bakımları genel olarak kendi evlerinde gerçekleştirilirken böyle durumlarda devlet bakan kişilere evde bakım parası ödüyor. Başvuru sırasında gerekli şartları sağlayan kişiye her ay 1.657,86 TL ödeme yapılıyor.

ENGELLİ MAAŞI İÇİN KURUL RAPORU ŞART!

Engelli birine bakan kişinin evde bakım ücretinden yararlanabilmesi için engelli kişinin en az yüzde 50 engeli olduğuna dair bir sağlık kurulu raporu gerekiyor. Yüzde 50 oranından düşük bir engelli oranının tespiti haline evde bakım parası bağlanması mümkün olmuyor.

Evde bakım desteğinden yararlanabilmek için engelli kişinin yaşadığı hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücret miktarının üçte ikilik bir kısmına eş değerde olması gerekiyor. 2021 yılında bu rakam 1.705 TL olarak belirlendi. Mesela engelli kişinin yaşadığı evde 3 kişi daha yapıyorsa bakım desteğinden faydalanabilmesi için hane içindeki toplam gelirin 5.115 TL'yi geçmemesi lazım.

ENGELLİ BAKIM ÜCRETİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Evde bakım desteğinden faydalanabilmek için başvuruların ikamet adresine yakın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na veya il yada ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor.


Son Güncelleme: 20.06.2021 14:47
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Engelli MaaşıBakım Parası1657 Lira Bakım ParasıBaşvuru şartları
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